El Centro Comercial El Muelle volverá a tener un cine

El Centro Comercial El Muelle, situado en la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, ampliará próximamente su oferta de ocio con la llegada de un nuevo complejo cinematográfico de Odeon Multicines. El espacio destinado a las futuras salas ya muestra cartelería anunciando su “próxima apertura”, lo que ha despertado la curiosidad de muchos visitantes del recinto.

Aunque por el momento no se ha comunicado una fecha oficial de inauguración, el anuncio confirma la implantación de un nuevo cine en uno de los centros comerciales más visitados de la capital grancanaria, tanto por residentes como por turistas.

La incorporación de este complejo cinematográfico reforzará la oferta cultural y de entretenimiento de la zona portuaria, consolidando al centro comercial como un espacio de referencia para el ocio urbano en la ciudad.

Un nuevo cine con tecnología moderna de proyección y sonido

Según la información visible en la cartelería instalada en el local donde se ubicará el cine, el nuevo espacio se presentará como “la experiencia definitiva” para los amantes del séptimo arte.

El proyecto prevé incorporar tecnología moderna de proyección y sonido, lo que permitirá mejorar la calidad de la experiencia cinematográfica para los espectadores.

Aunque no se han detallado todavía aspectos como el número de salas o el tipo de tecnología audiovisual que se instalará, la compañía ha destacado su intención de ofrecer un formato de cine adaptado a las nuevas demandas del público, donde la comodidad y la calidad audiovisual son elementos clave.