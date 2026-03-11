Cinco números acertados: el Euromillones deja premio en Las Palmas de Gran Canaria

La suerte del Euromillones volvió a pasar por Las Palmas de Gran Canaria en el sorteo celebrado el martes 10 de marzo. Un boleto validado en una administración situada en la calle Pintor Pepe Dámaso número 35, en el barrio de Lomo Los Frailes, resultó premiado con un acierto de tercera categoría, es decir, cinco números acertados de la combinación ganadora.

Los números que formaron la combinación del sorteo fueron 12, 14, 27, 44 y 50, mientras que las estrellas correspondieron a 04 y 12, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. Este resultado permitió repartir premios en distintos puntos del país, entre ellos la capital grancanaria.

El premio de tercera categoría (cinco aciertos) no solo se registró en Gran Canaria. También se validaron boletos premiados en Terrassa y en Barcelona capital, lo que supone que esta categoría del sorteo tuvo varios acertantes en España.

Por su parte, el premio especial de El Millón, que se concede en cada sorteo entre los participantes españoles, fue a parar a Pozuelo de Alarcón, en Madrid. El código ganador fue ZLJ33312, que otorga directamente un premio de un millón de euros al boleto correspondiente.

El sorteo del martes registró además una recaudación total de 79.186.168,60 euros, una cifra que refleja el enorme seguimiento que mantiene este juego en España y en el resto de países europeos que participan en el Euromillones, uno de los sorteos más populares del continente.

¿Cómo se juega al Euromillones?

Logo del Euromillones / La Provincia

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.