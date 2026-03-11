La Fundación Puertos de Las Palmas y ecca.edu colaboran para acercar el sector marítimo a la ciudadanía canaria
Un acuerdo entre las dos entidades favorecerá la eliminación de barreras de aprendizaje en las ocho islas, asegurando la igualdad de oportunidades
La Fundación Canaria Puertos de Las Palmas y ecca.edu han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de promover el enriquecimiento cultural y formativo de la sociedad canaria. Esta alianza busca acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre el papel histórico y económico que desempeñan los puertos de Las Palmas en el archipiélago.
El acuerdo fue ratificado por Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, y José María Segura, director general de ecca.edu. Ambas instituciones trabajarán de forma conjunta para desarrollar actividades divulgativas y pedagógicas que permitan conectar al alumnado adulto con el sector marítimo.
Elaboración de materiales educativos
La firma del convenio fue acompañada de una visita a las instalaciones de ecca.edu, en la que Gorety Almeida, directora gerente de la institución educativa, y los representantes de la Fundación recorrieron las instalaciones. En el recorrido, tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de elaboración de los materiales educativos y el funcionamiento del Sistema ecca, un modelo único de educación a distancia. Durante la visita, también se presentaron los miembros del equipo docente y el museo de ecca.edu.
Eliminación de barreras
Este acuerdo contribuirá a eliminar barreras en el proceso de aprendizaje en las ocho islas del Archipiélago, facilitando que la educación sea más accesible. Gracias al Sistema ecca, se asegura la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su situación vital. El convenio garantiza, además, una formación integral y de calidad para la población canaria.
La colaboración no solo permitirá la utilización de espacios de la Fundación para fines educativos, sino que también busca aumentar el conocimiento sobre la realidad portuaria de la región. Con este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la formación y el desarrollo social y cultural en Canarias.
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria