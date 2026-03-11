La Fundación Puertos de Las Palmas y ecca.edu colaboran para acercar el sector marítimo a la ciudadanía canaria

La Fundación Canaria Puertos de Las Palmas y ecca.edu han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de promover el enriquecimiento cultural y formativo de la sociedad canaria. Esta alianza busca acercar a la ciudadanía el conocimiento sobre el papel histórico y económico que desempeñan los puertos de Las Palmas en el archipiélago.

El acuerdo fue ratificado por Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, y José María Segura, director general de ecca.edu. Ambas instituciones trabajarán de forma conjunta para desarrollar actividades divulgativas y pedagógicas que permitan conectar al alumnado adulto con el sector marítimo.

Elaboración de materiales educativos

La firma del convenio fue acompañada de una visita a las instalaciones de ecca.edu, en la que Gorety Almeida, directora gerente de la institución educativa, y los representantes de la Fundación recorrieron las instalaciones. En el recorrido, tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de elaboración de los materiales educativos y el funcionamiento del Sistema ecca, un modelo único de educación a distancia. Durante la visita, también se presentaron los miembros del equipo docente y el museo de ecca.edu.

Eliminación de barreras

Este acuerdo contribuirá a eliminar barreras en el proceso de aprendizaje en las ocho islas del Archipiélago, facilitando que la educación sea más accesible. Gracias al Sistema ecca, se asegura la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, independientemente de su situación vital. El convenio garantiza, además, una formación integral y de calidad para la población canaria.

La colaboración no solo permitirá la utilización de espacios de la Fundación para fines educativos, sino que también busca aumentar el conocimiento sobre la realidad portuaria de la región. Con este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la formación y el desarrollo social y cultural en Canarias.