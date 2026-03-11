Las Palmas de Gran Canaria convoca 19 plazas para Jefaturas de Servicio: estos son los plazos y requisitos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria para cubrir 19 puestos de Jefatura de Servicio mediante un concurso específico de méritos. Este proceso, que forma parte de la iniciativa para reforzar la estructura directiva municipal, está abierto tanto a personal funcionario de otras administraciones públicas como a funcionarios del propio Ayuntamiento.

De las 19 plazas convocadas, 15 están dirigidas a personal funcionario de cualquier administración pública (modalidad P4), mientras que las 4 plazas restantes (modalidad P1) están reservadas exclusivamente para los funcionarios del propio Ayuntamiento.

Diversos servicios municipales

Las jefaturas de servicio incluidas en la modalidad P4 abarcan diversos servicios municipales, como Control Financiero, Contabilidad, Gestión Presupuestaria, Tecnologías de la Información, Medio Ambiente, Bienestar Social, entre otros. Por otro lado, las plazas P1 corresponden a servicios como Consultivo, Presidencia, Selección y Salud Pública.

Este concurso busca valorar la trayectoria profesional, formación y proyectos organizativos de los aspirantes, con el objetivo de asegurar que los servicios municipales sean dirigidos por personal técnico altamente cualificado. Esther Martín, concejala de Recursos Humanos, destacó la importancia de este procedimiento, que permite identificar y colocar a los profesionales más capacitados al frente de áreas clave para la ciudad.

Plazo de solicitudes y requisitos

El plazo para presentar las solicitudes comienza este jueves y finalizará en quince días hábiles, según lo estipulado en las bases específicas de la convocatoria, que fueron publicadas el 27 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Los interesados deberán presentar su solicitud de forma electrónica, junto con su currículum vitae, los méritos correspondientes y una memoria o proyecto sobre la organización del servicio al que optan.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria busca fortalecer su estructura directiva, garantizando así una gestión más eficiente y profesionalizada de los servicios públicos municipales.