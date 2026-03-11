Descubre el nuevo local con diseño moderno e industrial que cautiva a los amantes del café en Gran Canaria

Una nueva cafetería que ha abierto sus puertas en Calle Secretario Artiles, número 46, en el parque Santa Catalina, Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de Espabila Coffee, una experiencia única para los amantes del buen café y la gastronomía artesanal. Con un enfoque en productos elaborados desde cero, este local se presenta como un rincón ideal para quienes buscan disfrutar de un café de especialidad acompañado de opciones caseras y frescas.

La creadora de contenidos Carla Martín (@missidols) quien ha compartido en sus redes sociales el descubrimiento de este nuevo lugar, destaca que el local presenta un diseño moderno e industrial que le da un toque único a la experiencia.

Productos creativos y locales

El menú de bebidas es uno de los puntos fuertes del lugar, con opciones muy creativas como el Gofio Latte, que le da un "buen toque canario", el Mocha Tirma con chocolate 85% intenso y el Matcha Ceremonial, que Carla Martín califica como un "10". Además, destacó algo que le encantó del lugar: agua ilimitada disponible para los clientes.

En cuanto a la oferta gastronómica, entre las opciones más destacadas en el menú se encuentran la tostada de aguacate de Valleseco con tomates cherry (5,5€), el sandwich mixto (4,20€), el cinnamon roll (3€) y el Gofio Latte (3,20€), entre otros. Todo se elabora de forma artesanal, con ingredientes frescos y de calidad, y utilizando pan casero, masas de brioche y aguacates locales.

Para el toque dulce, los Cinnamon Rolls destacan por su esponjosidad y las galletitas de chocolate también recibieron su aprobación por estar "muy ricas". Como mencionan los dueños del local en sus redes sociales, "nosotros nos encargamos de todo, desde el pan hasta las cookies, porque creemos que eso es lo que hace que cada plato tenga su propia identidad".

Una experiencia auténtica

Además de la calidad de sus productos, Espabila Coffee es un lugar pet-friendly, permitiendo que los clientes disfruten de su café en compañía de sus mascotas. Con horarios amplios, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y sábados de 08:00 a 14:00 horas, se adapta a las necesidades de quienes buscan un espacio tranquilo para relajarse o trabajar. También abre los domingos de 09:00 a 13:00 horas para aquellos que desean disfrutar de su tiempo libre.

La dedicación al detalle, que va desde la elaboración artesanal de las masas hasta la cocción de la comida, forma parte de su filosofía de ofrecer una experiencia que se aleja de la rapidez del servicio convencional. En lugar de comprar productos preelaborados, los responsables de Espabila prefieren hacer todo desde cero, lo que les permite ofrecer a sus clientes una experiencia más auténtica y con identidad.

Además, la cafetería destaca por su compromiso con la sostenibilidad. Utilizan ingredientes locales, como los aguacates de Valleseco, y promueven un modelo de negocio que favorece el consumo responsable y la reducción de residuos.

Mas información

Dirección: Calle Secretario Artiles, 46, LPGC

Abre de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas. Los sábados: 08:00 hasta las 14:00 horas y los domingos de 09:00 a 13:00 horas.

Si eres un amante del café de especialidad, los productos caseros y los rincones con identidad, Espabila Coffee se convierte en un nuevo lugar imprescindible para visitar en Las Palmas de Gran Canaria. Además de ofrecer un café delicioso, esta cafetería se convierte en una auténtica escapatoria para los sentidos, donde la calidad y la dedicación se combinan con la frescura de los ingredientes locales.