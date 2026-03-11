Una familia con cinco hijos afronta un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria

Una familia con cinco hijos, cuatro de ellos menores afronta este miércoles un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria pese a contar ya con una alternativa habitacional ofrecida por el Gobierno de Canarias. La familia solicitó al juzgado un aplazamiento de aproximadamente un mes para poder trasladarse a la vivienda de protección oficial que les ha sido adjudicada. Sin embargo, sobre las 11.30 horas de este miércoles llegaron los representantes legales del propietario que decretaron que el desalojo continuaría y no estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, ni de un mes ni de una semana, como se solicitó.

La familia lleva viviendo de alquiler en la vivienda desde hace cinco años y la situación de impago comenzó en la pandemia de la Covid-19, cuando ambos progenitores perdieron sus empleos en el sector de la hostelería.

Desde la asociación Derecho al Techo, que ha gestionado su caso, señalan que la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad y que desde hace tiempo solicita acceso a una vivienda pública en la capital grancanaria, principalmente porque no disponen de vehículo y sus hijos estudian en la zona.

Desde Derecho al Techo aseguran que la situación se ha agravado tras la caída del denominado escudo social, que durante la pandemia permitió paralizar algunos lanzamientos en casos de vulnerabilidad.

Inicialmente, la empresa pública Visocan les ofreció una vivienda en el municipio de Ingenio, una opción que la familia rechazó en un primer momento porque esperaba poder acceder a alguna de las viviendas públicas en construcción en la capital grancanario. Sin embargo, los retrasos en esos proyectos les llevaron finalmente a aceptar el traslado a Ingenio. "Lo único que piden es un aplazamiento de unos 20 días para evitar verse en una situación aún más complicada", explican desde Derecho al Techo.

Alternativa habitacional negada

La afectada, que pide ser identificada con el nombre ficticio de María para preservar su anonimato, asegura que la familia solo necesita tiempo para formalizar el contrato y organizar el traslado. "Tenemos una alternativa habitacional ofrecida por el Gobierno de Canarias y ya hemos firmado la aceptación", explica. Según relata, durante los últimos años ha intentado negociar con el propietario del inmueble, que reside fuera de España, y también ha buscado otras viviendas en el mercado privado sin éxito.

"He estado buscando alquileres, pero es imposible. Están pidiendo tres mensualidades de entrada y avalistas. Con los ingresos que tenemos no lo aceptan", afirma. La familia percibe una prestación de la Seguridad Social que supera los 1.200 euros mensuales, pero asegura que los propietarios no aceptan este tipo de ingresos como garantía. "Aunque tengas ingresos, si no tienes un contrato indefinido de un año no te alquilan", sostiene.

Noticias relacionadas

La afectada también denuncia el encarecimiento del alquiler en Canarias y asegura que muchas familias trabajadoras se encuentran en situaciones similares. "Esto no solo afecta a familias vulnerables, también a trabajadores con salario mínimo", señala. "Los alquileres están por 1.200 euros y es imposible asumirlos", añade.