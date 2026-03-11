Juventud
La Grada celebra su tercer aniversario como referente juvenil en Las Palmas de Gran Canaria
Con 329 actividades y más de 7.000 jóvenes en 2025, La Grada se ha consolidado como un punto clave para la juventud
El Espacio Joven Creativo La Grada, impulsado por el área de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, celebra este año su tercer aniversario. Desde su inauguración el 9 de marzo de 2023, La Grada se ha consolidado como un espacio de referencia para la creatividad, la participación y el encuentro de la juventud de la ciudad. En la última Comisión de Juventud y Deportes, la concejala Carla Campoamor destacó los datos de participación del espacio, que en tres años ha superado los 8.200 jóvenes participantes.
En 2025, La Grada registró 329 actividades y 7.140 participantes, a los que se sumaron 1.115 estudiantes que utilizaron la sala de estudio, elevando la participación total a 8.255 personas. Esta cifra supone un incremento del 44,3% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 5.722 usos del equipamiento. La concejala Campoamor subrayó que La Grada ha logrado convertirse en mucho más que un espacio físico. "Hoy es un punto de encuentro para la creatividad, las ideas y el talento de la juventud de Las Palmas de Gran Canaria", destacó.
Crecimiento
Dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, La Grada ha experimentado un crecimiento constante tanto en participación como en programación. El espacio se ha consolidado como un punto de encuentro dinámico para jóvenes, asociaciones y proyectos emergentes relacionados con la cultura, la formación y el ocio saludable. Un dato relevante es la elevada participación femenina, que representa aproximadamente el 62% del total, lo que resalta el carácter inclusivo y accesible del espacio.
El equipamiento se divide en tres áreas principales: Grada Curva, Grada Naciente y Grada Tribuna. Estas zonas permiten desarrollar actividades culturales y formativas, impulsar proyectos juveniles y ofrecer una sala de estudio que se ha vuelto muy demandada entre los estudiantes. En estos tres años de funcionamiento, La Grada ha logrado transformarse en uno de los espacios de participación juvenil más activos de la ciudad, proporcionando un entorno donde los jóvenes pueden desarrollar proyectos creativos, participar en actividades culturales y formativas, estudiar y conectarse con otros colectivos.
Con un enfoque constante en la mejora de su programación y en la creación de un espacio seguro y dinámico para todos los jóvenes, La Grada sigue siendo un referente en la ciudad para aquellos que buscan un lugar para expresarse, compartir ideas y desarrollar sus proyectos.
