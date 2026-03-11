Un hundimiento en Olof Palme provoca el cierre de dos carriles

El colapso de la calzada en la calle Olof Palme, en Las Palmas de Gran Canaria, ha obligado al cierre del carril derecho y del carril central, lo que ha causado un tráfico considerable, sobre todo cerca de la zona comercial de Mesa y López. Solo el carril izquierdo está abierto para el tránsito vehicular.

Según exoplica Emalsa a través de su cuenta de Twitter, los trabajos de urgencia de reparación comenzaron este miércoles y se estima que durarán hasta el viernes.