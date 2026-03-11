Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Estado de la NacionalidadEstación de San TelmoHéctor AlemánTiempo AEMET CanariasAccidente GuíaEuromillones en Las PalmasDesahucio en LPGC
instagramlinkedin

Una jueza abre una investigación por prevaricación en el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

La magistrada admite a trámite la querella del fiscal Anticorrupción y analiza si tres responsables de la entidad pública favorecieron a una empresaria mediante el uso de contratos menores

Palacete Rodríguez Quegles, uno de los edificios más característicos del barrio de Triana

Palacete Rodríguez Quegles, uno de los edificios más característicos del barrio de Triana / LP / DLP

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Una magistrada ha admitido a trámite la querella del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, contra tres responsables de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria y una empresaria por un presunto trato de favora la entidad Qué tal estás. La plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia investiga si, mediante un abuso de contratos menores y sin publicidad entre 2019 y 2025, cometieron delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Las pesquisas de la instructora Ana Isabel de Vega se ciñen contra Encarna Galván, concejala de Cultura y presidenta de la entidad municipal de 2015 a 2023; Agustín Díaz, gerente de la misma durante el transcurso de los hechos denunciados; Elena Rodríguez, sucesora en el cargo del anterior; y Natalia Medina, consejera del consejo de administración de la entidad municipal y propietaria de la empresa Qué tal estás.

El Ministerio Público indagó en estas contrataciones a partir del verano de 2024 tras las denuncias presentadas por la portavoz del Partido Popular (PP) en la capital, Jimena Delgado.

Presunto favoritismo

Presuntamente, Galván, Díaz y Rodríguez intervinieron en la contratación pública mediante negociados sin publicidad a favor de su compañera en el consejo de administración y vocal, Natalia Medina.

Noticias relacionadas y más

Ródenas les achaca no haber adoptado ninguna medida para evitar el "favoritismo" hacia la empresaria, ni haber tomado acciones para evitar el conflicto de intereses debido a su vinculación directa con la entidad pública.

TEMAS

  1. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  2. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  3. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  4. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  5. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  6. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  7. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  8. ¿Amante de las croquetas? Este fin de semana podrás probar más de 30 sabores en Gran Canaria

22 años sin asistir al 11M en Gran Canaria: las víctimas de terrorismo denuncian la "dejadez" del Gobierno de Canarias

22 años sin asistir al 11M en Gran Canaria: las víctimas de terrorismo denuncian la "dejadez" del Gobierno de Canarias

Una jueza abre una investigación por prevaricación en el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

Una jueza abre una investigación por prevaricación en el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional detiene a un hombre de 61 años en Las Palmas de Gran Canaria tras un robo en un comercio en Vegueta

La Policía Nacional detiene a un hombre de 61 años en Las Palmas de Gran Canaria tras un robo en un comercio en Vegueta

Una familia con cinco hijos es desahuciada en Las Palmas de Gran Canaria

Una familia con cinco hijos es desahuciada en Las Palmas de Gran Canaria

Mejoras en La Laja: accesos, soláriums y pavimentos renovados en el entorno de las piscinas naturales

Mejoras en La Laja: accesos, soláriums y pavimentos renovados en el entorno de las piscinas naturales

La lucha contra las ratas continúa en Las Palmas de Gran Canaria con 239 intervenciones realizadas en febrero

La lucha contra las ratas continúa en Las Palmas de Gran Canaria con 239 intervenciones realizadas en febrero

La suerte sonríe en el barrio de Lomo Los Frailes: el Bazar Rambla reparte 25.000 euros del Euromillones

La suerte sonríe en el barrio de Lomo Los Frailes: el Bazar Rambla reparte 25.000 euros del Euromillones

Las Palmas de Gran Canaria convoca 19 plazas para Jefaturas de Servicio: estos son los plazos y requisitos

Tracking Pixel Contents