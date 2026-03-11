Una jueza abre una investigación por prevaricación en el caso de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria

Una magistrada ha admitido a trámite la querella del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, contra tres responsables de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria y una empresaria por un presunto trato de favora la entidad Qué tal estás. La plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia investiga si, mediante un abuso de contratos menores y sin publicidad entre 2019 y 2025, cometieron delitos de prevaricación administrativa y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

Las pesquisas de la instructora Ana Isabel de Vega se ciñen contra Encarna Galván, concejala de Cultura y presidenta de la entidad municipal de 2015 a 2023; Agustín Díaz, gerente de la misma durante el transcurso de los hechos denunciados; Elena Rodríguez, sucesora en el cargo del anterior; y Natalia Medina, consejera del consejo de administración de la entidad municipal y propietaria de la empresa Qué tal estás.

El Ministerio Público indagó en estas contrataciones a partir del verano de 2024 tras las denuncias presentadas por la portavoz del Partido Popular (PP) en la capital, Jimena Delgado.

Presunto favoritismo

Presuntamente, Galván, Díaz y Rodríguez intervinieron en la contratación pública mediante negociados sin publicidad a favor de su compañera en el consejo de administración y vocal, Natalia Medina.

Ródenas les achaca no haber adoptado ninguna medida para evitar el "favoritismo" hacia la empresaria, ni haber tomado acciones para evitar el conflicto de intereses debido a su vinculación directa con la entidad pública.