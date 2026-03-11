Desratización
La lucha contra las ratas continúa en Las Palmas de Gran Canaria con 239 intervenciones realizadas en febrero
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intensificó las acciones de control de plagas, realizando 239 intervenciones de desinsectación y desratización en los cinco distritos de la ciudad
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, ha intensificado las acciones de control de plagas en toda la ciudad. Durante el mes de febrero de 2026, se realizaron un total de 239 intervenciones de desinsectación y desratización en los cinco distritos del municipio. Así lo dio a conocer la concejala Carmen Luz Vargas durante la Comisión de Bienestar Social celebrada este miércoles.
Las intervenciones de control de plagas se distribuyeron de manera equilibrada entre los distintos distritos, atendiendo tanto a las actuaciones programadas como a las incidencias comunicadas por los vecinos.
Intervenciones por zonas
En el distrito de Vegueta–Cono Sur–Tafira, se llevaron a cabo 6 intervenciones de desinsectación y 11 de desratización; en el Distrito Centro, 5 de desinsectación y 8 de desratización; en Isleta–Puerto–Guanarteme, 2 intervenciones de desinsectación y 4 de desratización; en Ciudad Alta, 13 intervenciones de desinsectación y 8 de desratización; y en Tamaraceite–San Lorenzo–Tenoya, 3 actuaciones de desinsectación y 36 de desratización.
Además, la empresa encargada del servicio municipal de control de plagas realizó 143 actuaciones adicionales en diferentes espacios públicos de la ciudad. De estas, 127 tuvieron lugar en calles, 14 en plazas y parques, y 2 en dependencias municipales, como parte del refuerzo en las tareas preventivas que el Ayuntamiento ha implementado para garantizar la salubridad pública.
Productos seguros
Vargas destacó que todas las acciones se llevan a cabo utilizando productos autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Biocidas del Ministerio de Sanidad, lo que asegura la seguridad tanto de las personas como de los animales.
Por otro lado, el servicio de control de plagas revisa semanalmente su planificación para reforzar las zonas con mayor incidencia y dar respuesta a las necesidades detectadas en los distintos barrios.
Avisos de incidencias
También se atienden los avisos de los ciudadanos, quienes pueden comunicar cualquier incidencia a través del teléfono 928 448 745 o el correo electrónico controldeplagas@laspalmasgc.es.
