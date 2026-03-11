Mazazo judicial: un juzgado obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a abonar 11 millones de euros a los empleados públicos
La cantidad estimada es de carácter retroactivo por los periodos de 2021 a 2024 y tiene que ver con los complementos por productividad
Una magistrada ha condenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al pago de los complementos de Productividad de todos sus empleados públicos, con carácter retroactivo desde el 16 de septiembre de 2021 hasta el periodo de 2024, referido al Programa de Evaluación del Desempeño y Rendimiento.
La jueza María del Pino Ruiz Cubas señala en su sentencia que "se trata de un complemento que no está vinculado al puesto de trabajo en sí, sino al desempeño individual del empleado durante un periodo determinado, lo que se ajusta al contenido del acuerdo y del programa cuyo análisis se lleva a cabo".
El fallo dictado por la Plaza 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) estima el recurso presentado inicialmente por la Unión Sindical de Policía y Bomberos (Uspb) y declara la validez parcial del Acuerdo Regulador del Sistema de Evaluación del Desempeño y del Rendimiento del Personal.
"Estamos satisfechos", destacó a este periódico el secretario general de la Uspb, Víctor García, quien resaltó que se trata de un fallo que "afecta a todos los empleados del Ayuntamiento, cerca de 2.400 trabajadores, no solo se trata de Policías y Bomberos".
El portavoz sindical estimó que la cuantía a abonar asciende a 10,8 millones de euros. "En el año 2021 había presupuestado 1,8 millones y en los años 2022, 2023 y 2024, 3 millones de euros por año" y confió en que el Ayuntamiento acepte la sentencia y no recurra. "Sería una contradicción que los tribunales nos den la razón y aún así la alcaldesa quiera recurrir para ganar tiempo".
