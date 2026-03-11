Mejoras en La Laja: accesos, soláriums y pavimentos renovados en el entorno de las piscinas naturales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha licitado un proyecto de rehabilitación y mejora en las piscinas naturales de La Laja. La actuación, con un presupuesto base de 880.582 euros, está financiada por el Plan adicional de inversiones en municipios de Gran Canaria y tiene como objetivo renovar el entorno de este popular espacio costero para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de las zonas de estancia.

La intervención, promovida por la Concejalía de Ciudad del Mar y ejecutada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, incluirá la reparación de los pavimentos más deteriorados en las escaleras, rampas, gradas y accesos a las piscinas. Además, se llevará a cabo una limpieza y saneo de las superficies situadas en los bordes de las zonas de baño.

Ampliación de espacios de estancia

El proyecto también contempla la creación de nuevas plataformas de solárium mediante tarimas instaladas sobre la escollera, ampliando los espacios de estancia para atender la alta demanda de usuarios. Asimismo, se redistribuirá puntualmente la escollera para crear pequeños soláriums y se mejorará el acceso peatonal a través de un túnel situado bajo la autovía, conectando las piscinas con una nueva plaza-mirador en la desembocadura del barranco, que también dará acceso a la playa de La Laja.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que la mejora de La Laja "permitirá renovar uno de los espacios costeros más utilizados por la ciudadanía, reforzando la seguridad y ampliando las zonas de estancia". Roque también destacó que el proyecto responde a la necesidad de adaptar el entorno a la alta afluencia de usuarios, con nuevos soláriums y una mejor conexión con el paseo marítimo y la playa.

Por su parte, el concejal de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, subrayó que "La Laja no es solo una playa, sino un espacio público de gran interés para el Cono Sur de la ciudad". Quevedo destacó que este proyecto forma parte del compromiso del gobierno local para hacer de las playas espacios accesibles, sostenibles y de calidad para el ocio y el encuentro ciudadano.

Mejoras en la iluminación y vegetación

El proyecto también incluye la instalación de un sistema de iluminación diseñado para evitar la contaminación lumínica, con luminarias integradas en muros, barandillas y pórticos. Además, se renovará la vegetación del entorno con especies propias del litoral y se ampliarán las zonas ajardinadas, que abarcarán una superficie total de 1.944 metros cuadrados con sistema de riego.

Recientemente, La Laja ha estrenado nuevos accesos a la arena y recorridos accesibles en su paseo. El concejal de Ciudad del Mar también recordó que el próximo paso será licitar el dragado de las piscinas, un proceso que ha quedado desierto en varias ocasiones debido a los temporales de mar.