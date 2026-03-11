Ocho meses y más de 525.000 euros: así será la reforma de la estación de guaguas de San Telmo

Las obras de reforma de la estación de guaguas de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, durarán ocho meses. La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (Autgc) ha sacado a concurso la rehabilitación del vestíbulo comercial, la zona de andenes y el acceso de la Avenida Marítima, con una inversión de 525.837,41. El objetivo es mejorar la seguridad de la circulación y el estacionamiento de vehículos, acondicionar el entorno de las tiendas y cumplir con las reglas de accesibilidad en las rampas.

El Portal de Contratación del Estado publicó el pasado lunes el anuncio de licitación de los trabajos. La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria cerrará el plazo de presentación de ofertas el último día de este mes y una semana más tarde comenzará el proceso de análisis de las propuestas recibidas. Una vez adjudicada, la obra tiene una duración prevista de ocho meses, por lo que podría estar concluida a lo largo de 2027.

Tres zonas de obras

Los trabajos se dividen en tres zonas. En la galería peatonal, el objetivo es unificar la estética del espacio y evitar conducciones y elementos técnicos que "se perciben como caóticos y antiestéticos por parte de los usuarios", según recoge la memoria de la reforma.

La segunda área de actuación será la zona de andenes. En las cocheras se buscará mejorar la seguridad de los vehículos durante las maniobras y los momentos de parada. También se reorganizarán las pantallas informativas, los extintores y la señalética para integrarlos en un diseño unitario.

Los accesos desde la Avnnida Marítima son el último ámbito de la reforma. Las rampas tendrán nuevas barandillas adaptadas a las normas de accesibilidad y toda la zona de entrada verán los acabados renovados.