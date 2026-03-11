Las Palmas de Gran Canaria insiste en declararse zona residencial tensionada para regular los precios del alquiler

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha enviado al Gobierno de Canarias una adenda con documentación adicional, necesaria para completar la solicitud de declaración del municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado. Este paso se da en respuesta a un requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que solicitó información adicional para continuar con el proceso administrativo.

Con esta remisión, el consistorio cumple con el requerimiento formulado por el Ejecutivo autonómico para obtener la declaración bajo la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

Facilitar el acceso a la vivienda

La ley establece medidas para regular los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda. Según el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, "el Ayuntamiento espera que, una vez recabados los informes que considere necesarios de otras administraciones o entidades del Gobierno de Canarias, se pueda continuar con la tramitación del expediente".

La documentación enviada incluye información complementaria sobre el mercado de la vivienda en la ciudad, con un desglose detallado de los precios del alquiler y de la venta por tipologías y zonas. Además, se incluye un análisis sobre el esfuerzo económico que los hogares deben realizar para acceder a una vivienda, basado en fuentes oficiales y metodologías estadísticas normalizadas.

En este sentido, se destaca que el esfuerzo económico medio de las familias para afrontar los costes de la vivienda supera el umbral del 30%, establecido por la ley como indicador de una situación de tensión en el mercado residencial.

Segregación y vulnerabilidad

El informe también incluye estudios sobre segregación social y mapas de vulnerabilidad, así como un cronograma con las medidas previstas para los tres años de vigencia de la normativa en caso de que se declare la zona tensionada.

Este análisis confirma que, en el municipio, las familias destinan, de media, el 30,97% de su renta al pago del alquiler y los gastos asociados, superando así el umbral definido por la Ley Estatal de Vivienda. Además, en los distritos donde el esfuerzo supera el 30%, vive aproximadamente el 77% de la población, lo que revela que las dificultades de acceso a la vivienda afectan a una amplia parte de la ciudad.

Aumento sostenido en los precios de la vivienda

Los datos reflejan un aumento sostenido en los precios de la vivienda, tanto en la compraventa como en el alquiler, lo que contribuye a este contexto de dificultad para los hogares.

El valor medio de las operaciones de compraventa pasó de 1.697 euros por metro cuadrado en 2021 a 2.115 euros en 2023, incrementando el esfuerzo hipotecario medio de los hogares hasta situarse cerca del 30,7%. Por su parte, el precio del alquiler ha crecido un 29,4% entre 2019 y 2024, superando el aumento del Índice de Precios al Consumo en Canarias, que fue del 19,69% en el mismo periodo.

Por encima del 30% de la renta

Este envío de documentación se suma al informe presentado en enero de 2025, elaborado en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ya demostraba que la ciudad cumple con los requisitos establecidos por la Ley Estatal de Vivienda para ser declarada zona de mercado residencial tensionado. En dicho informe, se señalaba que la carga media del coste de la vivienda superaba el 30% de la renta media de los hogares, uno de los criterios clave de la normativa estatal.

La solicitud original fue presentada en mayo de 2024, y tras varios envíos de documentación adicional, el Ayuntamiento confía en que pronto se pueda concluir el trámite y someter el expediente a información pública.