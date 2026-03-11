El Puerto de Las Palmas invierte 1,9 millones para adaptar el muelle a las nuevas grúas de Opcsa

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sacado a licitación pública la adaptación de la zona de operaciones del Muelle León y Castillo a los requerimientos de las nuevas grúas adquiridas por Opcsa para dar respuesta al incremento del tráfico de contenedores experimentado en los últimos años y que, según la empresa, podría alcanzar en 2026 el millón y medio de TEU, su capacidad máxima. El año pasado, alcanzó el récord de 1,2 millones.

Las obras, que tienen un presupuesto de 1.921.360,93 euros, permitirán a la compañía seguir atendiendo la llegada de grandes portacontenedores y reorganizar las áreas de trabajo de este muelle y el Cristóbal Colón para optimizar sus servicios. Cabe recordar que desde principios de 2025 la terminal de Opcsa empezado a normalizar la llegada de buques capaces de transportar más de 24.000 contenedores y el planteamiento de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) de seguir apostando por el Puerto de Las Palmas como hub de su cadena de transporte, desviando parte del tráfico que hasta ahora canalizaba a través del puerto portugués de Sines.

Nueva Flota de Grúas de Última Generación

Para ello, Opcsa está incorporando nuevas grúas de última generación para sustituir las actuales. Dos de ellas, dos gigantes tipo Malaccamax, que alcanzan los 150 metros de altura cuando levantan la pluma, llegaron a principios de febrero a La Luz. Su coste ha sido de 22,5 millones de euros. La sustitución paulatina de las grúas conllevará la necesidad de varias actuaciones y tras analizar la estabilidad de este muelle la Autoridad Portuaria realizará las obras civiles necesarias para que, posteriormente, se pueda crear la estructura eléctrica necesaria para esta maquinaria, que a diferencia de las actuales, son de media tensión.

Así, además de arreglar el pavimento de la terminal que está bastante deteriorado en varias zonas, se procederá a la realización de arquetas de suministro y conexión en el cantil del muelle de León y Castillo y las canalizaciones que permitan alimentar las grúas desde el nuevo centro de reparto, que comienza de forma perpendicular a la línea del muelle de poniente hasta su encuentro con una galería existente que, por otro lado, se adecuará a la nueva canalización que permitirá llevar el cableado de alimentación de grúas hasta los chicotes.

Los trabajos requieren una estricta coordinación para que no interfieran con la actividad en la terminal

La zona donde se actuará, concretamente, es la comprendida entre los bolardos 46 y 81, al sur del muelle.

Impacto en las operaciones diarias y coordinación

El pliego de condiciones de la licitación establece que las obras tendrán una duración de cinco meses a partir de la firma del acta de replanteo y las empresas interesadas en realizar estos trabajos pueden presentar sus propuestas hasta el 8 de abril.

El proyecto redactado contempla, por otro lado, la importancia de la coordinación entre la actuación y la intensa actividad diaria en esta terminal con el fin de que los trabajos no interfieran en la misma, que siempre tendrá prioridad antes que la obra. Por ese motivo, "no se podrá iniciar la siguiente fase de ejecución establecida hasta que la anterior esté totalmente finalizada" y "se ha de mantener los accesos y atraques de barcos que sean precisos" sin que eso conlleve ninguna compensación para el contratista. Lo mismo ocurre con las zonas donde la empresa deba acumular los materiales y la maquinaria necesaria. "Todas las paradas o retrasos ocasionados a las obras por razones de explotación portuaria, han de ser asumidas por el contratista no pudiendo el mismo realizar ningún tipo de reclamación por ello".

Incorporación de nuevos equipos para la terminal

Mientras se realicen estas obras, Opcsa seguirá recibiendo en su terminal otras grúas. A las dos que llegaron en febrero y estarán operativas en abril, dos Ship to Shore (STS) de gran capacidad que irán instaladas en el muelle Cristóbal Colón y gemelas a las llegadas en 2023 (tipo Malaccamax) se unirán ocho Rubber Tyred Gantry (RTG), conocidas como transtainers, que estarán en el Puerto de Las Palmas entre junio y agosto para renovar las actuales, algunas de ellas de más de 20 años de antigüedad. Estos equipos híbridos han supuesto una inversión de unos 20 millones de euros y están configurados para reducir hasta en un 40% el consumo de combustible hasta en un 40%, lo que supondrá una reducción de las emisiones contaminantes y del coste de las operaciones.

Mejoras en el Muelle Cristóbal Colón

Además de los trabajos previstos en el Muelle León y Castillo, la Autoridad Portuaria tiene previsto actuar en el Cristóbal Colón. De esta manera, los cantiles y los calados de estos muelles permitirán a la empresa a reorganizar sus zonas de operación, optimizar los flujos internos de trabajo, ganar línea de atraque y más calado para los grandes buques. Recientemente, también analizó la estabilidad de este dique para analizar la viabilidad de los cambios previstos por Opcsa.