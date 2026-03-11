La suerte sonríe en el barrio de Lomo Los Frailes: el Bazar Rambla reparte 25.000 euros del Euromillones

Marcos René García, administrador del Bazar Rambla en Las Palmas de Gran Canaria, ha vuelto a ser el encargado de repartir la suerte del Euromillones, esta vez con un premio de 25.000 euros. La administración, situada en la calle Pintor Pepe Dámaso número 15, en el barrio de Lomo Los Frailes, es conocida por haber dado ya varios premios importantes a lo largo de sus once años de trayectoria al frente de la misma.

El premio, correspondiente al sorteo de Euromillones celebrado este martes 10 de marzo, fue un acierto de tercera categoría, es decir, cinco números acertados de la combinación ganadora. Los números premiados fueron 12, 14, 27, 44 y 50, mientras que las estrellas corresponden a 04 y 12.

Marcos, un administrador con experiencia

Este no es el primer premio relevante que Marcos reparte. Hace dos meses, el Bazar Rambla entregó otro premio de 60.000 euros, y en años anteriores, ha sido testigo de varios premios aún más grandes. La suerte, al parecer, ha favorecido una vez más a la administración de Lomo Los Frailes, que ha generado gran expectación entre los vecinos, muchos de los cuales han acudido a preguntar sobre el afortunado ganador.

Aunque Marcos cree saber quién podría ser el afortunado, el administrador mantiene su prudencia y respeto hacia la privacidad del ganador. "No quiero desvelar nada por respeto a la persona que ha ganado", asegura. A pesar de la expectación, lo que sí está claro es que la noticia ha generado una ola de curiosidad en el barrio, y las ventas en la administración han aumentado considerablemente desde que se conoció la noticia del premio.

Marcos sigue al frente de su administración con la misma dedicación que le ha permitido ser parte de la suerte de tantos vecinos, manteniendo su buen hacer y discreción en cada uno de los premios que reparte.