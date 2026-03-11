Sin espacio para las guaguas y casas con pozos negros: Tenoya demanda el ensanche de sus calles y mejorar el alcantarillado

Calles estrechas de doble sentido, falta de aparcamiento y una red de alcantarillado insuficiente: estas son algunas de las principales quejas de la Asociación Vecinal José Julio Cabrera, del barrio de Tenoya, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Dada la antigüedad de esta zona periférica, los residentes insisten en la necesidad de actualizar sus infraestructuras, mejorar la accesibilidad y la movilidad y realizar un mantenimiento continuo que, aseguran, no se está produciendo.

El presidente de la asociación vecinal, Acaymo Domínguez, destaca que "existen proyectos aprobados en los Presupuestos Participativos de 2019 que continúan sin ejecutarse", entre los que figura la instalación de una red de alcantarillado en Lomo de la Viuda, donde una veintena de viviendas todavía tienen pozos negros que deben vaciar recurrentemente. Asimismo, ante la falta de un sistema de drenaje actualizado, explica que el agua se acumula dentro de las casas cada vez que hay lluvias.

La subida por El Salvial

Otro de los proyectos que se encuentra dentro de los presupuestos es el ensanche de la calle El Salvial. Tal y como cuenta Violeta Rodríguez, una de las vecinas, "la guagua del instituto no puede subir y tiene que recoger a los chicos en la carretera general. Es un peligro".

Fuentes del Ayuntamiento recapitulan que ya se ha adjudicado la renovación del colector en el Camino a Casa Ayala y que el año pasado se inició la reconstrucción de la subida de El Salvial, "una obra que ha permitido mejorar la seguridad y la accesibilidad en uno de los puntos de conexión del barrio". No obstante, Rodríguez asegura que tan solo "se ha hecho un arreglo provisional" y que todavía "tienen que terminarlo".

El ensanche de las calles

La anchura de las calles es un problema recurrente en Tenoya, al que se suma la falta de espacios para aparcar. Concretamente, los vecinos destacan el caso de Camino a Tenoya, una vía de doble sentido para entrar y salir del barrio donde suele haber muchos coches estacionados en unas aceras limitadas.

Por ello, no solo se dificulta el tránsito de carritos o personas con movilidad reducida, sino que en muchas ocasiones no han podido acceder los camiones de basura o las ambulancias. "Hace un año vinieron los bomberos y tuvieron que dejar el camión fuera e ir caminando a realizar el servicio de emergencia", cuenta Domingo Luis Suárez Santana, uno de los vecinos.

Su intención, insisten, no es que se multe a los coches aparcados, sino que se ensanche la calle, en la medida de lo posible, y se conecte con otra vía para que una sea de entrada y la otra de salida. Asimismo, indican la posibilidad de utilizar una zona del pueblo que está en desuso para destinarla al estacionamiento de vehículos.

Actuaciones

Desde el Consistorio detallan que ya se ha avanzado con actuaciones como el asfaltado de la calle Camino Real de Gáldar, el reforzamiento del servicio de limpieza, la remodelación del parque infantil o las mejoras en el campo de fútbol.

"El Ayuntamiento continuará trabajando en coordinación con el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya y con los diferentes servicios municipales para seguir atendiendo las necesidades del barrio y desarrollar nuevas actuaciones que contribuyan a su mejora", subrayan.

Actualización de infraestructuras y mantenimiento

Aythami Medina, vecino de Tenoya, añade que también hay paradas de guagua donde antes había una marquesina que se rompió hace años y que no llegaron a reponerla. Asimismo, destaca el mal estado del pavimento en algunas carreteras, la falta de accesibilidad en ciertas zonas con escaleras sin sistema de drenaje para las lluvias y el mal estado del vallado de la cancha infantil.

Por ello, piden que no solo se haga una actualización de las principales infraestructuras del barrio, sino que también se realice un mantenimiento periódico para evitar su desgaste.