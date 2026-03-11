Triana se convierte en el centro de la radio durante el décimo aniversario de 'De Palique'

El proyecto 'De Palique, tu radio en la calle' celebra este año su décimo aniversario reafirmando su identidad como un altavoz ciudadano en un lugar emblemático: la Calle Mayor de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Con actividades previas a la celebración oficial del 13 de marzo, el evento contará con una guagua itinerante, dos programas de radio en directo desde COPE y RTVC, y unas jornadas sobre radios escolares que se realizarán el 12 de marzo en la Biblioteca Insular.

Desde su creación, 'De Palique' ha sido un espacio de encuentro entre radios profesionales y radios escolares. Este proyecto ha logrado mantener su compromiso de llevar la radio a la calle, convirtiendo la Calle Mayor de Triana en un gran estudio al aire libre donde la palabra fluye, haciendo de este espacio histórico y comercial un centro de comunicación, cultura y aprendizaje compartido. Según Antonio Mauricio, director de Poster Eventos, organizador del evento, "el objetivo ha sido siempre establecer un contacto cercano, directo y participativo entre los medios de comunicación y la ciudadanía, con un protagonismo destacado de la juventud".

Red de conexión

A diferencia de otros formatos itinerantes, 'De Palique' ha encontrado en la Calle Mayor de Triana su escenario permanente. A lo largo de estos diez años, ha tejido una red de participación que conecta radios comerciales, profesionales de la comunicación, colectivos sociales y culturales, y centros educativos de todas las islas. Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto ha sido la implicación de radios escolares de distintos puntos del archipiélago, lo que ha permitido que estudiantes y docentes experimenten la comunicación en directo, compartan contenidos propios y dialoguen con profesionales del medio.

La participación de radios comerciales junto a radios escolares ha generado un formato enriquecedor, donde conviven la experiencia profesional y nuevas voces. Este enfoque ha convertido a 'De Palique' en un referente de innovación educativa y comunicación comunitaria en Canarias. En su décima edición, el proyecto abordará temas sociales, culturales, medioambientales y educativos desde una perspectiva participativa e inclusiva, con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas.

Apoyo institucional

En esta edición, además de contar con el respaldo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, también han colaborado otras entidades como la Consejería de Agricultura y la Agencia Canaria de Investigación. En esta ocasión, se ha habilitado un espacio dedicado a la acuicultura en Canarias. Además, se contará con la participación del Cabildo de Gran Canaria, en las áreas de Cultura, Agricultura y Medio Ambiente, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto con la asociación de Empresarios de Triana.

Uno de los momentos más destacados será la entrega de premios a los centros educativos que hayan desarrollado los mejores programas de radio, un reconocimiento a la implicación de los docentes, estudiantes y entidades colaboradoras que han hecho posible este recorrido de diez años. Con actividades que incluyen una guagua municipal vinilada con la imagen del proyecto, jornadas sobre radios escolares y una mesa redonda sobre innovación y aprendizaje competencial, el décimo aniversario de 'De Palique' se consolidará como un evento clave para la comunicación y la educación en Canarias.