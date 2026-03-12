Las Palmas de Gran Canaria se la juega este viernes: las claves de la elección de las finalistas a Capital Europea de la Cultura

Las Palmas de Gran Canaria está un paso más cerca de saber si continúa en la carrera por convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. Este viernes es un día clave para las nueve ciudades españolas que aspiran a ostentar el título, ya que se dará a conocer el veredicto del jurado internacional que ha seleccionado las propuestas finalistas.

Además de la proyección internacional y una importante inyección de dinero, la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, 'Rebelión de la geografía', tiene mucho en juego sobre la mesa: desde el prestigio de la ciudad hasta la solidez de su propuesta, pasando por la ejecución de importantes planes de reforma en sus infraestructuras culturales.

Amplios apoyos y problemas internos

Este ambicioso proyecto, heredado del gobierno de Augusto Hidalgo, no solo ha sobrevivido a distintos problemas internos, sino que ha estado muy presente en la ciudad con el apoyo de todas las formaciones que componen el gobierno y la oposición. A ello se suma un amplio respaldo institucional encabezado por el Parlamento de Canarias, el Gobierno autonómico y la ULPGC.

La candidatura ha sabido salir adelante a pesar de la dimisión del que fue su director, Tony Ramos Murphy, menos de un año después de que también dejase su cargo el exconcejal de Cultura, Adrián Santana. A raíz de ello, el director artístico, José Luis Pérez Font, ha asumido más responsabilidades en la elaboración de los documentos.

Malestar entre algunas ciudades candidatas

Además de Las Palmas de Gran Canaria, esta semana también defendieron sus proyectos el resto de candidatas: Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, Granada, Jerez y Cáceres.

La competición por la capitalidad no ha quedado exenta de polémica debido a que el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha formado parte del equipo de defensa de la candidatura granadina frente al jurado internacional. Esto ha despertado malestar entre algunas ciudades al considerar que su puesto, equivalente al de un secretario de Estado, no debería ser compatible con esta labor.

"Tenemos un gran respeto por el proceso y una gran confianza en el mismo", apuntan fuentes del Ayuntamiento

En esa línea, fuentes del Ayuntamiento se han desmarcado de las críticas, depositando su confianza en que la toma de decisiones será justa: "Las Palmas de Gran Canaria no ha hecho ninguna declaración al respecto porque tenemos un gran respeto por el proceso y una gran confianza en el mismo".

Rebelión de la geografía

En cuanto a la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria, su iniciativa está conformada por más de 200 proyectos que emanan de la participación ciudadana y distintos sectores profesionales.

Desde el ámbito de la educación hasta el cultural, pasando por el sector social, 'Rebelión de la geografía' pretende aunar la memoria colectiva, las tradiciones y la innovación de un territorio multicultural, abarcando diversas disciplinas artísticas.

El edificio de Fyffes y el antiguo Cine Guanarteme

Una las iniciativas más ambiciosas que contempla la candidatura es la reforma de algunas infraestructuras clave para la ciudad. Concretamente, la ejecución de los planes directores para transformar el antiguo Cine Guanarteme y el edificio Fyffes –anteriormente un almacén de plátanos adquirido durante el mandato de Hidalgo por nueve millones– en dos espacios de referencia para el desarrollo cultural.

Ambos proyectos de rehabilitación se erigen como valiosos activos para la candidatura. El objetivo de las obras es convertir los inmuebles en centros culturales de proximidad y laboratorios creativos de titularidad municipal, conservando su valor histórico y patrimonial.

Centros creativos urbanos

Por un lado, el antiguo Cine Guanarteme pasará a ser un centro creativo ciudadano, así como un espacio de encuentro para la innovación social, con especial interés en el sector audiovisual. Por otro lado, el edificio Fyffes acogerá una factoría cultural para dar cabida a la actividad creativa y las artes, no solo dinamizando el propio barrio, sino también estableciéndose como un punto de referencia para toda la ciudad.

Las obras fueron adjudicadas en junio de 2024 a la mercantil Culturalink –vinculada al propio Ramos Murphy antes y después de su paso por la oficina técnica de la candidatura– y la empresa TASO Desarrollo, respectivamente. Sin embargo, todavía no tienen fecha concreta de ejecución porque se dio prioridad a la elaboración del 'Bid Book', coordinado por Sergio Lago, cuyo contenido no se ha hecho público.

La quinta ciudad española en ser Capital Europea de la Cultura

La ciudad que resulte seleccionada se dará a conocer a finales de este año, cuando el jurado evalúe de nuevo la implementación de las propuestas finalistas. Así, una de ellas se convertirá en la quinta ciudad española en ostentar el título de Capital Europea de la Cultura, por detrás de Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016).

La ciudad que sea designada para 2031 optará al Premio Melina Mercouri de la Unión Europea, dotado con una cuantía de 1,5 millones de euros. Esta cantidad se sumará a una inversión de hasta 50 millones de euros provenientes de fondos europeos.