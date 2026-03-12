El contrato de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria lidera el Plan de Contratación de 2026 con 292 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el Plan Anual de Contratación correspondiente al año 2026, con un valor total estimado de 886.587.714,99 euros. Este plan contempla la licitación de 165 contratos que abarcan actuaciones, obras, suministros y servicios que se desarrollarán a lo largo de todo el año. Además, incluye las cuantías correspondientes a los contratos de carácter plurianual.

Planificación de los servicios básicos

La planificación anticipada de los procedimientos de contratación, que abarca desde el mantenimiento de servicios básicos hasta la construcción de nuevas infraestructuras, busca una gestión más eficiente y ordenada de los recursos públicos.

De acuerdo con Francisco Hernández Spínola, concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, este documento permite a los licitadores conocer con antelación los contratos disponibles, favoreciendo una mayor participación y planificación.

Limpieza y mantenimiento

Entre los contratos más destacados se encuentran el servicio integral de limpieza del municipio, con un valor estimado de 292.272.231 euros para un periodo de siete años.

También se incluye el mantenimiento del alumbrado público, con un presupuesto de 170 millones de euros y una duración de 12 años, y la recogida de residuos sólidos urbanos, que contará con un presupuesto de 158.558.851,02 euros durante ocho años.

Infraestructuras urbanas

El plan no solo contempla contratos relacionados con servicios, sino también con infraestructuras urbanas, como la conservación de calzadas y aceras (13.260.000 euros) y la mejora de espacios públicos.

Entre estos proyectos, destacan la construcción de una estación de guaguas en Hoya de La Plata con una inversión de 23.813.332,60 euros y la promoción de 115 viviendas protegidas en la zona de Pepe Gonçalvez, con un presupuesto de 19.843.753,25 euros.

Espacios verdes, luces LED y ocio

El mantenimiento de espacios verdes y parques y jardines también es un aspecto clave del plan, con una asignación de 96.077.766,76 euros para cuatro años. Otros proyectos incluyen la renovación del alumbrado público en varias zonas de la ciudad mediante tecnología LED (548.107,03 euros).

El Plan Anual de Contratación también cubre importantes proyectos de cultura y ocio, como la rehabilitación de las piscinas de La Laja (822.973,83 euros) y la ejecución de un Centro Municipal y Protección Animal (CEMPA) con un presupuesto de 5.846.977,60 euros.

Conservación y señalización

Por último, se destacan 27 contratos de mantenimiento vinculados a la conservación de infraestructuras y servicios municipales, con presupuestos que incluyen 4.019.225,86 euros para la conservación de la señalización vial y 1.213.679,26 euros para el mantenimiento de ascensores y elementos mecanizados.

Este plan tiene carácter informativo y no vinculante, y será publicado en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, permitiendo que los interesados puedan consultar y participar en los procedimientos de licitación previstos para el próximo año.