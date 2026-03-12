Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"El debate sobre el estado de la ciudad es una pantalla": las asociaciones de vecinos de Las Palmas de Gran Canaria piden más atención a los barrios

Representantes vecinales de varios barrios de Las Palmas de Gran Canaria denuncian el "abandono" del Ayuntamiento, pese a los dos millones de euros mensuales destinados a limpieza

De izquierda a derecha: Miguel Pérez, de La Ballena; Juan Angulo, de Las Torres; David Rodríguez, de Siete Palmas, uno de los miembros del Comité de Empresa de Limpieza e Iván González, de La Isleta.

De izquierda a derecha: Miguel Pérez, de La Ballena; Juan Angulo, de Las Torres; David Rodríguez, de Siete Palmas, uno de los miembros del Comité de Empresa de Limpieza e Iván González, de La Isleta. / La Provincia

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

Un día antes de que Las Palmas de Gran Canaria lleve a cabo su primer debate sobre el estado de la ciudad en un pleno extraordinario en las Casas Consistoriales, representantes vecinales de los barrios de La Ballena, Reina Mercedes, Las Torres, Siete Palmas, Tenoya y La Isleta hicieron este jueves su propia valoración sobre cómo, a su juicio, se encuentra la capital grancanaria.

"Todo sigue igual", subrayó el presidente de la asociación de vecinos La Ballena, Miguel Pérez, "a pesar de los dos millones de euros más al mes destinados a un contrato de emergencia en Limpieza". El portavoz vecinal denunció "abandono y desidia" por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, principalmente hacia los barrios de Ciudad Alta, "al igual que hacia el resto de la ciudad" y enumeró los problemas que los vecinos siguen observando: "desde calles que siguen sucias, asfaltos reventados, aceras rotas y parques y jardines que no se atienden". El portavoz vecinal de Barrio Atlántico resumió su valoración argumentando que el debate sobre el estado de la ciudad "es una pantalla", en el que "todo parece muy bonito", una visión que aseguró "contrasta con lo que se ve en las calles.

Movilización vecinal

Por su parte, David Rodríguez, de la asociación de vecinos de Siete Palma, reivindicó la importancia de la movilización ciudadana. "El contrato de limpieza surgió a raíz de la última manifestación que hicimos en Las Canteras. Esa manifestación también dio fruto a la contratación de nuevos camiones para bomberos".

Los representantes vecinales dijeron sentirse "ninguneados" ante la falta de respuesta municipal. "El silencio administrativo es una falta de respeto", subrayaron. Una callada por respuesta que, a juicio de los portavoces reunidos este jueves en el Centro Cívico La Ballena se evidenció también hoy al no poder acceder al recinto. "Hicimos la solicitud cuatro días antes y no hemos obtenido respuesta". De ahí que la rueda de prensa convocada por las asociaciones se realizara, de forma improvisada, en el exterior del recinto.

Un distrito densamente poblado

Los líderes vecinales pidieron al gobierno municipal tener más en cuenta a un distrito que, en densidad de población, suma 107.000 habitantes. "Es un censo bastante importante como para tenerlo en cuenta. En solo 8,5 kilómetros se concentran más de 100.000 vecinos, los mismos habitantes que Telde en 100 kilómetros".

Por su parte, Juan Angulo, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Torres resaltó que la reivindicación por la defensa de las viviendas del barrio se ha llevado ya a la vía judicial. "Presentamos la demanda este lunes y ahora el Ayuntamiento tiene 20 días para contestar".

Angulo insistió también en la necesidad de seguir exigiendo más limpieza y seguridad en la ciudad. "Después de dos años y medio, ahora es cuando se empieza a trabajar, pero es un problema que venimos arrastrando de mandatos anteriores". Mayor inversión en los barrios y menor dispendio en festejos completaron las demandas. "Hay dinero para una hora y media de una actuación y no para las aceras, ni para los parques, la cultura o los centros cívicos".

