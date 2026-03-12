La estación de guaguas de Hoya de La Plata, clave para la MetroGuagua, a concurso este año

La construcción de la estación de guaguas de Hoya de La Plata, una de las piezas que faltan para completar el sistema de la MetroGuagua en Las Palmas de Gran Canaria, entra en fase de licitación. El Ayuntamiento prevé sacar a concurso una obra fundamental para la movilidad urbana con una inversión estimada de 23,8 millones de euros, según recoge el Plan Anual de Contratación de 2026 aprobado este jueves por la Junta de Gobierno municipal.

El documento contempla la ejecución de la terminal con un presupuesto de 23.813.332,60 euros, dentro de una planificación que incluye 165 contratos por un valor conjunto de 886,5 millones de euros. La infraestructura, impulsada por el área de Urbanismo, está llamada a funcionar como terminal sur de la MetroGuagua.

La licitación llega tras años de retrasos y varios intentos fallidos de ejecutar la obra. Desde enero de 2023, cuando la constructora abandonó los trabajos tras certificar apenas un 5% de la actuación, el solar permanece como un gran hueco excavado en la entrada sur de la ciudad.

Historia de las obras de la estación de la MetroGuagua en Hoya de La Plata

El proyecto comenzó a definirse en 2018. Las obras salieron a licitación en agosto de 2020 por 10 millones de euros, financiadas con una subvención estatal, y fueron adjudicadas inicialmente por 8,1 millones a una unión temporal de empresas que renunció antes de iniciar los trabajos.

Cinco meses después el contrato se readjudicó a Joca Ingeniería y Construcciones por 8,6 millones. Los trabajos arrancaron en octubre de 2021 tras el trasplante de 80 árboles y palmeras, pero durante la excavación aparecieron tuberías de abastecimiento, conducciones de saneamiento y cableado de fibra óptica no previstos en el proyecto, lo que paralizó la obra hasta su abandono en enero de 2023.

Mapa de Google Maps con la ubicación del solar donde se levantará la estación de Metroguagua de Hoya de la Plata.

Paralización de la estación de la MetroGuagua y pérdida de la subvención estatal

Tras la paralización, el Ayuntamiento tuvo que contratar a Emalsa por 96.000 euros para asegurar las estructuras ejecutadas y abrió el procedimiento de resolución del contrato, culminado con la ejecución de la garantía de 432.000 euros depositada por la constructora.

La situación provocó además la pérdida de la subvención estatal de 10 millones de euros concedida para financiar la estación.

Para retomar el proyecto, el Consistorio encargó en 2025 la actualización del documento técnico, adjudicada por 64.269 euros a TDA Arquitectura y Urbanismo 2002, que revisó el diseño interior, los accesos y la estimación de costes.

Agujero del intercambiador de la Metroguagua en Hoya de la Plata / Juan Carlos Castro

Cómo será la nueva estación de guaguas de Hoya de La Plata

La estación contará con acceso directo desde el Paseo Blas Cabrera Felipe, sin desniveles entre la calle y los andenes. El proyecto sitúa cocheras, talleres y aparcamientos de guaguas bajo rasante, mientras que en el nivel de andenes se ubicarán despachos, servicios auxiliares y una zona comercial.

La infraestructura tendrá unos 7.900 metros cuadrados, de los que cerca de 4.000 se destinarán a espacios libres y zonas de estancia. Las marquesinas incorporarán una cubierta vegetal ondulada y el entorno se completará con zonas verdes y un parque junto a la autovía.

La estación albergará además instalaciones clave del sistema, como el centro de control y las áreas de talleres, lo que la convierte en una pieza imprescindible para la puesta en marcha completa de la MetroGuagua.