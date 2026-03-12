Limpieza, alumbrado y parques: tres contratos gigantes que marcarán la gestión de Las Palmas de Gran Canaria

El Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para 2026 anticipa licitaciones millonarias que dibujan con bastante precisión cómo se gestionará la ciudad durante los próximos años. Entre todas las previsiones incluidas en el documento destacan tres grandes contratos que concentran buena parte del gasto municipal: la limpieza urbana, el mantenimiento del alumbrado público y la conservación de parques y jardines.

El plan, un instrumento informativo y no vinculante, fue aprobado ayer por la Junta de Gobierno y recoge los contratos que el Ayuntamiento prevé licitar durante el ejercicio, tanto de obras como de servicios o suministros. La planificación responde a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las administraciones a programar su actividad contractual y a publicar anticipadamente las grandes licitaciones previstas.

Limpieza urbana y recogida de residuos: más de 450 millones en contratos

El contrato de mayor volumen económico del plan corresponde al servicio integral de limpieza del municipio, que el Ayuntamiento prevé licitar por 292,27 millones de euros y con una duración prevista de siete años. A este contrato se suma el de recogida de residuos sólidos urbanos, que alcanza los 158,55 millones de euros para un periodo de ocho años. Solo estos dos contratos vinculados a la limpieza urbana superan conjuntamente los 450 millones de euros.

Alumbrado público en Las Palmas de Gran Canaria: contrato de 170 millones a 12 años

El tercer gran contrato previsto en el plan corresponde al mantenimiento del alumbrado público, con un valor estimado de 170 millones de euros y una duración de 12 años. Este servicio incluye las tareas de mantenimiento de la red de iluminación de la ciudad, la reposición de luminarias, la conservación de las instalaciones eléctricas y el suministro de diversos materiales asociados al sistema de alumbrado.

Los diez mayores contratos de Las Palmas de Gran Canaria para 2026 / LP /DLP

Parques y jardines municipales: casi 100 millones para zonas verdes

El cuarto gran contrato del plan se sitúa en el ámbito medioambiental y corresponde al mantenimiento de los parques y jardines municipales, con un valor estimado de 96,07 millones de euros y una duración prevista de cuatro años. Este contrato incluye el mantenimiento de zonas verdes, la conservación de jardines, las labores de poda y jardinería y la gestión de espacios ajardinados en todo el municipio.

Entre los cuatro contratos, el Ayuntamiento prevé movilizar más de 700 millones de euros, lo que da una idea del peso que tienen los servicios urbanos básicos dentro del presupuesto municipal.

Contratos complementarios del plan municipal de contratación

Además de estos grandes contratos estructurales, el plan incluye numerosas licitaciones complementarias vinculadas a los mismos servicios, como suministros de materiales, mantenimiento de vehículos, maquinaria o equipos técnicos.

Por ejemplo, dentro del área de alumbrado público aparecen contratos asociados como el suministro de cuadros eléctricos para alumbrado por 500.000 euros, además de servicios de gestión energética o equipamiento técnico del servicio.

Socorrismo en playas y sostenibilidad ambiental en el plan municipal

El documento también recoge contratos relevantes vinculados al medio ambiente y la gestión del litoral. Entre ellos destaca el servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las playas, que el Ayuntamiento prevé licitar por 5,14 millones de euros.

A este contrato se suma el servicio de dinamización en sostenibilidad y educación ambiental, que incluye programas educativos, actividades de concienciación ambiental y mantenimiento de recursos municipales vinculados a la sostenibilidad, con un valor estimado de 4,47 millones de euros.

Emergencias sociales y programas de inclusión en la contratación municipal

El plan de contratación también contempla varias licitaciones vinculadas al ámbito social. Entre ellas destaca el servicio especializado de atención a situaciones de urgencia y emergencia social fuera del horario habitual de los servicios sociales, con un presupuesto estimado de 1,62 millones de euros. Además, el documento incluye contratos para el desarrollo de actividades socioculturales, programas de inclusión social o suministros destinados a los recursos municipales de atención a personas sin hogar.

Inteligencia artificial y digitalización de la administración municipal

El plan también recoge varias licitaciones vinculadas a la digitalización de la administración municipal y la mejora de los sistemas tecnológicos del Ayuntamiento. Entre ellas destaca un contrato de 1,125 millones de euros destinado a implantar servicios de atención ciudadana mediante inteligencia artificial, que permitirán ampliar los canales de atención no presencial.

El documento contempla la digitalización del padrón municipal de habitantes, con una inversión prevista de 450.000 euros, así como la puesta en marcha de una unidad móvil de atención a la ciudadanía, valorada en más de 382.000 euros.

Vehículos policiales y equipamiento de bomberos en el plan municipal

El ámbito de seguridad y emergencias también cuenta con varias licitaciones relevantes dentro del plan. Entre ellas figura el suministro de un vehículo autoescalera automática para el servicio de bomberos, con un valor estimado de 1,125 millones de euros, así como la implantación de una red de radio troncal digital destinada a mejorar las comunicaciones del servicio.

El plan también prevé la licitación de un acuerdo marco para el suministro de vehículos policiales en régimen de renting, con un valor estimado de 10,04 millones de euros, destinado a renovar la flota de la Policía Local.

Otros contratos municipales vinculados a la gestión cotidiana de la ciudad

Junto a los grandes contratos millonarios, el plan también recoge numerosas licitaciones de menor cuantía vinculadas a la gestión cotidiana de la ciudad. Entre ellas aparecen servicios como el control de aves en áreas públicas, actuaciones en viviendas afectadas por el síndrome de Diógenes, el suministro de piensos para patos y peces en parques urbanos o programas de esterilización de gatos ferales.