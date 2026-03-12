Maquetas, fotografías y mapas para entender una de las mayores hazañas de la historia de la aviación en Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha inaugurado este miércoles en las Casas Consistoriales una exposición histórica dedicada al centenario del vuelo del hidroavión Plus Ultra. Esta muestra permite a los ciudadanos acercarse a uno de los hitos más relevantes de la historia de la aviación y resaltar la relación entre esta gesta y la ciudad.

El acto contó con la participación del general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal, el teniente coronel del Ejército del Aire, Jaime Canivel, así como otras autoridades civiles y militares que destacaron la relevancia de este evento para la aviación mundial y para Las Palmas.

Comunicaciones atlánticas

Durante su intervención, Carolina Darias subrayó el papel histórico de la ciudad como punto clave en las comunicaciones atlánticas, recordando que Las Palmas de Gran Canaria ha sido, desde hace siglos, un lugar de encuentro entre continentes. También destacó el origen de la aviación en la ciudad, apuntando que "así nacía, en Las Palmas de Gran Canaria, la aviación para todo el archipiélago" y cómo este hecho ha definido la importancia estratégica de Canarias en el contexto intercontinental.

Sobre el vuelo del Plus Ultra, la alcaldesa recordó que la travesía en 1926 fue uno de los mayores avances de la aviación mundial, representando un paso significativo para las comunicaciones entre Europa y América. Darias destacó que esta hazaña forma parte fundamental de la historia de la aviación, así como del papel estratégico de Canarias como nexo entre continentes.

Abierta al público

La exposición, organizada por el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y del Espacio con fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid, está abierta al público del 10 al 22 de marzo en las Casas Consistoriales con acceso libre. La muestra reúne una serie de piezas históricas relacionadas con el vuelo transatlántico, tales como maquetas, fotografías, mapas, uniformes e instrumentos de navegación, todos ellos elementos clave para contextualizar la importancia de esta hazaña.

De manera paralela, el Mando Aéreo de Canarias ha instalado un simulador de avión F-18 en la Plaza de Santa Ana, donde los ciudadanos podrán experimentar las sensaciones de pilotar una aeronave de caza. Esta instalación estará disponible del 10 al 22 de marzo, ofreciendo una experiencia interactiva que acerca al público al mundo de la aviación.