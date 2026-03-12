De la mejor hamburguesería de España a los kebabs: la nueva apuesta de Miguel Machín en Las Palmas de Gran Canaria

En la gastronomía urbana hay proyectos que nacen en un barrio y terminan trascendiendo fronteras. Eso es lo que ocurrió con New Machín, la hamburguesería de Escaleritas que en 2025 fue elegida mejor hamburguesería de España en los Premios Just Eat.

Ahora, su creador, Miguel Machín, ha decidido abrir una nueva etapa con New Roll, un local especializado en kebabs que abrió el pasado mes de noviembre en la calle Zaragoza, en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria.

El establecimiento representa una nueva apuesta dentro de la comida urbana de la ciudad y nace con la intención de construir una marca propia alrededor de un producto popular.

El New Roll se encuentra en plena calle Zaragoza

La idea llevaba tiempo rondándole la cabeza al empresario.

“La verdad que la idea surgió porque en mi cabeza inquietante tenía la matraquilla de que quería terminar el año 2025 con otro local. Era el objetivo que me había marcado el año anterior y quería cumplirlo”, explica.

Ese propósito terminó materializándose con la apertura de New Roll, que desde sus primeras semanas despertó una gran curiosidad entre los clientes.

De Escaleritas a un reconocimiento nacional

Para entender el origen de este nuevo proyecto hay que volver al comienzo de la historia. New Machín abrió sus puertas en 2008 con un concepto claro: comida rápida con personalidad propia y un modelo muy adaptado al reparto a domicilio.

El negocio, situado en la calle Henry Dunant, en Escaleritas, fue creciendo con el paso de los años hasta convertirse en un referente gastronómico en Las Palmas de Gran Canaria.

New Machín, en imágenes

De normal, el restaurante gestiona hasta 250 pedidos los fines de semana y cerca de 180 diarios entre recogidas y delivery, una actividad constante que refleja la fidelidad de su clientela.

Ese recorrido alcanzó su mayor reconocimiento en estos días, cuando los usuarios de Just Eat eligieron a New Machín como la mejor hamburguesería de España de 2025, situando a un negocio nacido en un barrio de la capital grancanaria en el mapa gastronómico nacional.

Mientras llegaba ese premio, sin embargo, Machín ya estaba trabajando en una nueva idea.

La apuesta por el kebab

El origen de New Roll está en un análisis del mercado gastronómico local. Machín detectó que el mundo del kebab todavía tenía margen para evolucionar dentro del ecosistema digital y de marca.

El nuevo negocio abrió en noviembre y despertó una gran expectación entre los clientes desde sus primeras semanas

“Analizando me di cuenta de que el mundo del kebab estaba aún muy virgen. No se había visto nada con los kebabs en las redes sociales y nadie estaba posicionado con este tipo de producto”, señala.

A partir de esa observación comenzó a diseñar un concepto de marca que buscara dar identidad a un producto muy extendido, pero que pocas veces se trabaja como marca. Así nació New Roll.

Un local que abrió en noviembre y empezó con mucha demanda

El establecimiento abrió sus puertas el 3 de noviembre en la calle Zaragoza, que junto a Pedro Infinito, es uno de las columnas vertebrales del barrio de Schamann. Desde el primer momento, la respuesta del público fue intensa.

“La acogida fue monumental. Las primeras tres semanas estuvimos desbordados. Entre la inexperiencia, el equipo que aún no estaba formado y la avalancha de amigos, conocidos y tantos clientes, la verdad es que nos vimos superados”, recuerda.

La expectación generada por el nuevo proyecto, sumada a la notoriedad de New Machín, provocó un arranque con una gran afluencia de clientes.

Ese inicio acelerado obligó al equipo a adaptarse rápidamente al ritmo del negocio.

La expansión de la comida urbana en Las Palmas de Gran Canaria

La aparición de proyectos como New Roll refleja una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: el crecimiento de la comida urbana en Las Palmas de Gran Canaria.

Hamburgueserías especializadas, tacos, bowls o propuestas inspiradas en la comida callejera forman parte de una escena gastronómica cada vez más dinámica.

New Roll nace tras el éxito de New Machín, elegida mejor hamburguesería de España en los Premios Just Eat 2025.

El papel de las redes sociales y las plataformas de reparto ha sido clave para impulsar este tipo de negocios, que pueden ganar visibilidad rápidamente y construir comunidad en torno a su marca.

New Machín fue uno de los proyectos que mejor supo aprovechar esa evolución. Ahora, New Roll busca seguir ese mismo camino dentro del mundo del kebab.

El objetivo: que toda Gran Canaria conozca New Roll

Aunque el proyecto abrió hace apenas unos meses, su fundador ya tiene clara la siguiente meta.

“Mi próxima meta, sin todavía tener fecha, es abrir un segundo local de New Roll. Me lo he metido en cabeza a fuego y ese es mi siguiente objetivo”, explica.

“Quiero conseguir que toda Gran Canaria conozca New Roll y que pueda ser reconocido como franquicia”.

Queda por ver hasta dónde llegará la apuesta. Pero si algo ha demostrado la historia de New Machín es que las ideas que funcionan en un barrio pueden terminar extendiéndose por toda una isla.

Y en la cabeza de su creador, el siguiente objetivo ya está claro: que cada vez más gente en Gran Canaria escuche hablar de New Roll.