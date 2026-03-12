Olof Palme recuperará el tráfico este viernes tras reparar el socavón junto a Mesa y López

La calle Olof Palme de Las Palmas de Gran Canaria prevé recuperar la normalidad este viernes tras la reparación del socavón provocado por la rotura de una tubería del saneamiento. Los trabajos de Emalsa avanzaron durante este jueves y la reapertura del tramo afectado, que ha causado afecciones a la movilidad, se espera entre las 14.00 y las 15.00 horas.

La vía permanece desde la tarde del miércoles con dos carriles cerrados en un tramo de unos 40 metros entre la calle Juan Manuel Durán González y la avenida José Mesa y López, lo que ha dejado un único carril operativo para la circulación.

Se trata de una calle clave para la distribución del tráfico hacia Néstor de la Torre, el paseo de Chil y la propia Mesa y López, por lo que la reducción de carriles ha provocado embotellamientos durante las horas punta de este jueves, también en calles aledañas por las que optaban los conductores como alternativa ante los previsibles atascos en Olof Palme.

Rotura en el albañal, origen del hundimiento del asfalto

Los técnicos de Emalsa intervinieron durante este jueves en los carriles afectados y cumplieron con la previsión inicial de plazos tras localizar el origen del colapso del firme.

El socavón se produjo por la rotura de la clave superior del albañal, es decir, una fractura en la parte superior de una tubería que conduce aguas residuales o pluviales hacia la red principal de saneamiento.

Tras reparar la conducción, los operarios completaron el relleno de la zanja abierta en la calzada.

Mapa de Google Maps con la ubicación de la calle Olof Palme de Las Palmas de Gran Canaria.

Asfaltado final y reapertura de la calle

La previsión de la compañía pasa ahora por ejecutar el asfaltado del tramo afectado durante la mañana de este viernes.

Si se cumplen los plazos previstos, Olof Palme reabrirá al tráfico entre las 14.00 y las 15.00 horas, lo que permitirá recuperar la circulación normal en uno de los accesos habituales a Mesa y López.

Segunda avería reciente en el entorno de Mesa y López

Se trata de la segunda incidencia en pocas semanas en esta zona del distrito.

Hace unos días el tráfico también tuvo que cortarse en la avenida Mesa y López, en la confluencia con la calle Costa Rica, tras la avería de una tubería de gran diámetro (DN1000) situada a unos cinco metros de profundidad.

En ese caso, la sustitución del colector obligó a mantener las obras durante casi dos semanas.