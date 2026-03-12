Las Palmas de Gran Canaria busca fortalecer las relaciones con las inmobiliarias

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha recibido este jueves en las Oficinas Municipales a una representación del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (Cgcpapi) y del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Las Palmas. El encuentro tuvo como objetivo conocer mejor la actividad que desempeña esta organización profesional y fortalecer las vías de colaboración institucional.

Durante la reunión, Carolina Darias estuvo acompañada por el presidente de COAPI España, Ángel Martínez León, quien estuvo acompañado del vicepresidente, Pedro Fernández Blanco, la secretaria, María Dolores de Alcover-Aguilar y García, el tesorero, Valentín Rodríguez Alonso, y los vocales Miguel Elizari Díaz, Francisco Nomdedeu Maristany y Josep María Esteve Olomí. También participaron el director de la Corte de Arbitraje, Jaime Cabrera García, y el director del Área de Formación y Universidades, Cayetano Rengel Pérez.

En el mismo encuentro estuvieron presentes los miembros del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Las Palmas, encabezados por su presidente, Victorio Jesús Reyes Quintana, junto al secretario, Antonio Manuel Fernández Guerra, y el tesorero, Carlos Manuel Conesa Sánchez.

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España es una corporación de derecho público que representa y defiende los intereses de los agentes inmobiliarios colegiados, así como de los colegios profesionales que los agrupan, actuando como interlocutor ante las administraciones públicas y otras instituciones.

Durante la reunión se discutió el papel de los agentes inmobiliarios en el mercado, además de la importante labor que realiza la Corte de Arbitraje vinculada al Consejo General. Esta corte se encarga de facilitar la resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos, especialmente aquellos derivados del impago de rentas o de desacuerdos en los contratos de arrendamiento. La reunión subrayó la importancia de estos profesionales en la regulación y dinamización del sector inmobiliario, y la necesidad de mantener un marco institucional que favorezca la resolución de disputas de manera ágil y eficiente.