Las Palmas de Gran Canaria incorpora cinco nuevos inspectores a la Policía Local

Los nuevos inspectores de la Policía Local tomaron posesión tras superar un proceso selectivo y completar el III curso de Promoción Profesional para inspectores de la Policía Canaria

Los nuevos inspectores de la Policía Local junto a los concejales Francisco Spínola, Josué Íñiguez y Esther Martín.

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incorporado a cinco nuevos inspectores de la Policía Local que han tomado posesión como funcionarios de carrera tras superar el proceso selectivo de promoción interna convocado por el Consistorio.

Los nuevos inspectores se integran en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Grupo A2 y ocuparán plazas incluidas en la plantilla municipal.

Su incorporación se produce tras haber superado el proceso selectivo mediante el sistema de concurso y completar el periodo formativo que incluyó el III curso de Promoción Profesional para el empleo de inspector o inspectora de Policía Canaria.

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, presidió el acto, en el que también estuvieron presentes el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez; la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín; la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; la directora general de Recursos Humanos, Teresa Rodríguez; y el comisario principal del cuerpo, Carlos Brichis.

Nueva convocatoria

Durante el acto, dieron la bienvenida a los nuevos mandos y destacaron que estas incorporaciones “permiten reforzar la estructura operativa de la Policía Local y seguir avanzando en un modelo de seguridad pública más eficiente y cercano a la ciudadanía”.

Esta adhesión forma parte de la política municipal de fortalecimiento de los servicios públicos e impulso a la carrera profesional.

El refuerzo de la plantilla del cuerpo contó con la incorporación el año pasado de 45 nuevos agentes y se ha impulsado una nueva convocatoria de 57 plazas de Policía Local con el objetivo de consolidar la plantilla.

TEMAS

