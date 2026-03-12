Plan presupuestario de Las Palmas de Gran Canaria: 628 millones de euros de gasto en 2029 y equilibrio financiero

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el Plan Presupuestario a Medio Plazo para los años 2027-2029. Este documento establece las previsiones económicas de la ciudad para los próximos tres ejercicios, con un enfoque en la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de la normativa estatal sobre la regla de gasto.

El presupuesto consolidado de gastos para el año 2027 se ubicará en 589,7 millones de euros, aumentando progresivamente hasta los 608,6 millones en 2028 y alcanzando los 628 millones en 2029, lo que representa un crecimiento anual cercano al 3,2%. Por otro lado, los ingresos también seguirán esta senda de crecimiento, con una estimación de 608,1 millones en 2027, aumentando hasta 627,6 millones en 2028 y 647,7 millones en 2029.

Este aumento se basa principalmente en la evolución de la economía y en el comportamiento habitual de los ingresos municipales, sin contemplar cambios en la política fiscal. La buena salud financiera del Consistorio se refleja en estos números, que mantienen un equilibrio entre los ingresos y los gastos, además de una capacidad de financiación positiva, sin recurrir a endeudamiento financiero.

Estabilidad

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, destacó que el plan se ha diseñado con criterios de prudencia y rigor, garantizando que el crecimiento de las cuentas municipales se mantenga estable. Según Hernández Spínola, el Ayuntamiento presentará superávit en las operaciones no financieras, con una estimación de 17,8 millones de euros en 2026, que aumentará hasta 19,6 millones en 2029.

El documento también asegura que el Consistorio mantendrá una capacidad de financiación superior a los 94 millones de euros anuales, lo que contribuye a garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo.

Este Plan Presupuestario a Medio Plazo, en cumplimiento con la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos, asegurando que se cumplan los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera establecidos por la normativa estatal.