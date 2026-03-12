El PP critica el deterioro del subsuelo de Las Palmas de Gran Canaria tras el hundimiento en Olof Palme

Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a ser testigo de un nuevo incidente relacionado con el deterioro de las infraestructuras hidráulicas. En esta ocasión, el hundimiento de la calzada ocurrido en la calle Olof Palme ha sido señalado como un claro ejemplo del deterioro de las redes subterráneas de la ciudad, una situación que según la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, Jimena Delgado, responde a años de desatención por parte de los gobiernos socialistas.

Delgado considera que lo ocurrido en la céntrica vía no debe ser visto como un hecho aislado, sino como parte de una serie de incidentes que evidencian un colapso en el subsuelo de la ciudad. Recuerda otros episodios, como el socavón de Bernardo de la Torre en marzo de 2025, las filtraciones en Tomás Morales en noviembre de ese mismo año, y el corte de la avenida Mesa y López por una rotura de colector el mes pasado.

Plan de infraestructuras

A lo largo de los últimos años, los anuncios de planes y proyectos de renovación de infraestructuras hidráulicas han sido constantes, pero según el PP, la realidad es que las promesas del gobierno municipal no se han traducido en soluciones efectivas. En noviembre de 2020, se presentó un ambicioso plan de 660 millones de euros para mejorar las infraestructuras hidráulicas. Sin embargo, Jimena Delgado apunta que las promesas solo han quedado en titulares, sin materializarse en actuaciones visibles en las calles de Las Palmas de Gran Canaria.

La portavoz del PP lamenta que a pesar de los grandes anuncios de proyectos millonarios, la ciudad sigue sufriendo los efectos de un sistema hidráulico que no ha sido repuesto a tiempo. Según Delgado, lo que se está viendo en las calles de la capital no son solo accidentes aislados, sino síntomas de un "colapso inminente" de las redes subterráneas.

Para el PP, la situación exige una respuesta urgente y un balance real del estado de las infraestructuras. Jimena Delgado exige que el gobierno municipal presente un informe detallado sobre el estado de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como un calendario claro de actuaciones para garantizar que las infraestructuras de la ciudad no sigan deteriorándose a expensas de los vecinos.