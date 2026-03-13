El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurre la sentencia que le condena a pagar la productividad a sus trabajadores

El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, avanzó este viernes durante el pleno extraordinario con motivo del primer debate sobre el estado de la ciudad en las Casas Consistoriales que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurrirá la sentencia dictada por la plaza N.º 2 del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) dada a conocer esta misma semana.

El documento ordena al Consistorio a ejecutar el Programa de Evaluación del Desempeño y Rendimiento y al abono de las retribuciones complementarias por productividad que resulten de dicha evaluación a todos los empleados públicos por los períodos de 2021 a 2024.

"No compartimos la sentencia y la vamos a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias", informó Spínola, quien añadió que el Acuerdo del Sistema de Evaluación del Desempeño en 2021, fue modificado dos años más tarde y es "nulo de pleno derecho".

El edil de Hacienda subrayó que se acordó en la Junta de Gobierno su suspensión y que se solicitó el dictamen al Consejo Consultivo. Una suspensión que, aseguró, "está publicado en el Boletín Oficial de la Provincia".

Respeto a los empleados públicos

Hernández Spínola indicó que el estatuto de los empleados públicos, en su disposición final, señala que la evaluación del desempeño "producirá efectos a partir de la aprobación de una Ley de la Función Pública, cosa que no ha sucedido, por lo tanto, no se puede ejecutar derechos por el desempeño cuando que esa ley no está en vigor".

Además, cuestionó que la cantidad de 10,8 millones de euros que desde el sindicato Uspb, se estimaba es "una ocurrencia". El edil subrayó que la en la sentencia no se señala "cantidad alguna" y añadió que desde el Consistorio se "respeta profundamente" a los empleados públicos y que el actual gobierno ha sido el encargado de implantar el complemento de productividad en 2024, "y lo hemos pagado en 2025, peo es algo diferente a la evaluación del desempeño".

Por su parte, desde el sindicato Uspb y Usep insisten en que "las cantidades son las reseñadas" y que están en el mismo acuerdo. "Se habla del presupuesto anual de productividad desde el 2021, que se iría incrementando anualmente a medida que la capacidad presupuestaria lo permita", detalló a este periódico, Víctor García, secretario general de Uspb.