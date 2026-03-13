Las Palmas de Gran Canaria pasa el corte: continúa la carrera por convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031

La competición sigue adelante. El jurado internacional ha anunciado este viernes que Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en una de las ciudades españolas finalistas para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031, lo que permite a la propuesta LPGC’31 continuar en la siguiente fase del proceso de elección.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Cultura en una rueda de prensa en Madrid. El Ayuntamiento de la capital organizó una retransmisión en directo de la convocatoria en el Castillo de Mata, en un acto presidido por la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, que ha llorado de emoción al conocer el resultado. También contó con la presencia de distintos representantes municipales y agentes culturales de la ciudad, así como el equipo de defensa de la candidatura.

'Rebelión de la geografía', la propuesta de Las Palmas de Gran Canaria, se erige como un proyecto que pone el foco en la memoria colectiva, las tradiciones y la innovación artística multidisciplinaria. Ha contado con un amplio apoyo insitucional en las Islas, las formaciones del equipo de gobierno municipal y, también, de las de la oposición.

Al inicio del acto, antes de conocer los resultados, el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, sostuvo que "pase lo que pase, seguiremos construyendo ese camino" para "demostrar la potencia cultural" de la capital grancanaria.

Habrá ampliación.