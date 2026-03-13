Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: "Ha sido difícil, pero ha sido posible"

Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura 2031 y Carolina Darias no ha podido ocultar su alegría al conocer el anuncio. La alcaldesa ha llorado de emoción poco después de que la presidenta del comité de expertos encargado de la selección diera a conocer el listado.

Darias se encontraba en el Castillo de Mata flanqueada por los concejales Josué Íñiguez y Gemma Martínez Soliño, junto a buena parte del equipo de gobierno y de la corporación municipal. Todo el patio prorrumpió en aplausos al escuchar el nombre de la ciudad. La presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker, fue abriendo uno por uno los sobres con las finalistas y el de Las Palmas de Gran Canaria llegó en tercer lugar, junto a Cáceres, Granada y Oviedo.

Agradecimiento al equipo de la candidatura LPGC 2031

Darias intervino poco después para agradecer al equipo técnico y artístico que ha puesto en marcha la candidatura, del que aseguró sentirse parte. "Ha sido difícil, pero ha sido posible", destacó. Uno por uno, fue nombrando a todos los colaboradores por sus nombres, y recordó la candidatura frustrada para 2016. "Esto va para toda la gente de la ciudad, toda la gente que en 2010 tuvieron un sueño y no lo conseguimos".

La Provincia

En ese momento, la alcaldesa recordó al fallecido alcalde Jerónimo Saavedra, bajo cuyo mandato tuvo lugar aquel intento: "Allí donde esté que nos estará viendo". Darias insistió en que Las Palmas de Gran Canaria tiene "una sociedad resiliente que nunca baja la guardia" y destacó que 'Rebelión de la geografía' reúne "todo lo que es esta ciudad, todo lo que la gente proyecta, todo lo que su sector cultural es".

Elección final de la Capital Europea de la Cultura 2031

La ciudad tiene ahora que afinar la candidatura antes de la elección final. Comienza ahora un proceso de nueve meses antes de que el panel vuelva a reunirse a mediados de diciembre y seleccione la Capital Europea de la Cultura de 2031.

'Rebelión de la geografía', la propuesta defendida por Las Palmas de Gran Canaria, se erige como un proyecto que pone el foco en la memoria colectiva, las tradiciones y la innovación artística multidisciplinaria. Tiene, en palabras de la alcaldesa, "los valores democráticos de una ciudad que está en medio de tres continentes" y ha contado con un amplio apoyo insitucional en las Islas, las formaciones del equipo de gobierno municipal y, también, de las de la oposición. Es, insistió Darias, "un proyecto que aspira a cambiar el epicentro de las conversaciones".