¿Por qué huele a estiércol en la ciudad? Un barco que transporta ganado desde Uruguay a Israel llega al Puerto de Las Palmas

La presencia de un barco estable en el Puerto de Las Palmas, el Aljabera, vuelve a ocasionar molestias desde la Avenida Marítima hasta Vegueta por el mal olor que desprende esta embarcación que transporta animales vivos desde Uruguay hasta Israel.

El paso de estos barcos por La Luz es habitual porque se encuentra en una situación estratégica en la ruta que une América del Sur con África, donde hay varios países como Egipto que consumen ganado procedente de Brasil o Uruguay, y, en este caso, Asia. Sin embargo, la presencia de estos establos flotantes suele pasar desapercibida en muchos casos porque se programa para que sea en horario nocturno o quede fuera de la zona de diques.

El acuerdo comercial entre Uruguay e Israel

De hecho, el Aljabera llegó al recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria en la noche de este jueves para cargar 850 toneladas de fuel-oil y 180 de gas-oil, aunque su estancia en la zona de entre diques se prolongó hasta pasadas las 13.00 horas.

A principios de 2025, Uruguay alcanzó un acuerdo comercial con Israel para exportar ganado bovino para el engorde, sumando este mercado a los de Turquía y otros países de la zona, y este viaje forma parte de esta alianza entre los dos países. El año pasado, el país latinoamericano exportó entre 320.000 y 400.000 cabezas de ganado a través del mar.

De frigorífico a establo

El Aljabera es un barco de 163 metros de eslora y 23 de manga que fue construido en 1978 con el nombre de Golfo de Guacanayabo en Japón. El barco se destinó inicialmente a la flota cubana de pesca como un buque frigorífico, pero en 2008 se remodeló para convertirse en un establo flotante, es decir, un transportador de carga viva, que es habitual en Gran Canaria y se rebautizó como Zein I.

Actualmente, navega bajo bandera de Panamá.

Controversias cuando se llamaba 'Zein I'

Bajo el nombre de Zein I, este barco fue protagonista de las noticias canarias en 2022 cuando su armador dejó a su suerte a 45 tripulantes jordanos, filipinos y sirios casi dos meses cerca de Gran Canaria, con una deuda de más de 214.000 dólares americanos y sin instrucciones. En ese momento ya habían dejado al carga en el destino, por lo que no había animales vivos a bordo.

Las empresas consignatarias defienden el paso de estos barcos por el Puerto de Las Palmas, que es uno de los recintos del sistema portuario español que lidera esta actividad económica, y señalan que siempre se intenta coordinar las operaciones para que minimizar las posibles molestias a la ciudadanía. No obstante, cuando estas operativas se retrasan por algún motivo y los barcos permanecen anclados en la capital durante el día, y las condiciones meteorológicas lo propician, el olor suele invadir numerosas calles.