El primer debate sobre el estado de Las Palmas de Gran Canaria, centrado en vivienda, limpieza y bienestar social

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebró ayer el primer debate sobre el estado de la ciudad, un acto promovido por el Gobierno municipal que, según expuso la propia alcaldesa, Carolina Darias, pretendía ser una puesta en común de propuestas por parte de todas las formaciones políticas y no una «dialéctica con espolones», como apuntó al finalizar el pleno.

Un debate que arrancó con el balance de la alcaldesa sobre la gestión en todas las áreas de gobierno y donde avanzó también varios proyectos, entre ellos, la licitación la próxima semana del macro contrato del servicio de recogida de residuos sólidos, uno de los más esperados en la capital grancanaria.

Al respecto, Darias destacó que la ciudad atraviesa «uno de los momentos más importantes de su transformación», no solo por las actuaciones en higiene urbana, sino también por las iniciativas en vivienda, servicios públicos, cultura y sostenibilidad.

«Hoy, los vecinos y vecinas están mejor atendidos en sus necesidades y disponen de más oportunidades», señaló en referencia a los datos del Índice de Calidad de Vida Urbana que avalaban su argumento. Del mismo modo, hizo hincapié en que el Gobierno municipal ha cumplido cerca del 70% de las medidas contempladas en su programa de gobierno.

Empleo y vivienda

En el ámbito económico, la alcaldesa destacó que Las Palmas de Gran Canaria ha alcanzado la mayor tasa de empleo de la última década, con un 84,22% de ocupación, y la menor tasa de desempleo, que se sitúa en un 15,78%. Además, añadió que la afiliación a la Seguridad Social ha registrado cifras récord, superando los 170.000 afiliados.

En cuanto a la vivienda, Darias subrayó que el Ayuntamiento ha impulsado la construcción de 331 viviendas públicas en régimen de alquiler, distribuidas en diversas zonas como Tamaraceite Sur o León y Castillo, a las que se sumó 63 en El Secadero, promovidas por el Cabildo de Gran Canaria, institución con la que además se prevé la construcción de otras 240 viviendas en la ciudad.

A ellas, añadió los planes de rehabilitación y reposición de vivienda, entre los que destacó la rehabilitación de 819 viviendas en La Paterna y 328 en San José, así como nuevos proyectos previstos en Jinámar y La Isleta y el refuerzo a las ayudas municipales al alquiler, incrementadas en los presupuestos de 2026.

Fue este el área que trajo consigo las mayores posturas contrarias por parte de la oposición. La portavoz del PP, Jimena Delgado, le respondió que hablaba de una «ciudad imaginaria», ya que según la líder de los populares, los datos son otros.

«Prometió 1.000 viviendas en régimen del alquiler asequible y no va a entregar ni una». Criticó, además, la solicitud que el Ayuntamiento ha hecho al Gobierno de Canarias para declarar la ciudad como zona tensionada. «Es un empecinamiento ciego e ideológico, una medida que ha demostrado conseguir el efecto contrario», resaltó.

Bronco debate

La alcaldesa, previamente, había informado que se continuaría con la construcción de viviendas de alquiler asequible y anunció la puesta en marcha del Observatorio Municipal de Vivienda, así como la habilitación a Geursa como medio propio para la gestión del parque municipal de vivienda; pero la confrontación fue en aumento cuando el portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, comparó la gestión del grupo de gobierno con el de una dictadura.

«Me ha recordado usted al dictador Hugo Chávez, que decía que si la población salía de la pobreza, dejarían de votarle», a lo que la regidora respondió durante su turno de réplica que cuando el concejal hablaba de dictaduras era porque las tenía muy presentes, «están dentro de su filosofía política, yo no tengo nada que ver con dictadores», le matizó.

En cambio, Darias sí añadió que de lo que estaba «muy orgullosa» era de la concepción progresista y de izquierda de su gobierno.

Además, durante la intervención del portavoz de Vox, la regidora tuvo que intervenir para pedirle que recondujera el tono del debate después de que se dirigiera al concejal de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, con una expresión malsonante: «¿Se está descojonando, señor Quevedo?», fue la frase que empleó cuando vio que el edil de Ciudad de Mar reaccionaba a la vinculación que Rodríguez hacía en ese momento entre la degradación de los alrededores de la playa de Las Canteras con la presencia de manteros.

Por su parte, el portavoz de CC, David Suárez, subrayó durante su turno que el grupo de gobierno «sigue en la autocomplacencia». A su juicio, la realidad en las calles en materia de limpieza y saneamiento es otra. «Los vecinos de los cinco distritos siguen denunciando que los barrios se caen a pedazos».

Sobre la vivienda, el edil nacionalista puso el énfasis en que la intención de declarar la ciudad como zona tensionada «genera menos vivienda para alquilar» y puso como ejemplo Barcelona, «donde más allá de bajar los precios, esta declaración ha generado una drástica caída de oferta».

La concejala de Unidas Sí Podemos, Gemma Martínez, empleó el turno de intervención para defender su concepto de ciudad como uno en el que se tenga en cuenta «una vivienda digna, un medio ambiente sostenible y una ciudad más verde y viva» y recordó el decálogo sobre vivienda presentado recientemente como una herramienta para mejorar e impulsar ese derecho. El resto de su tiempo lo destinó a defender la Paz y lanzó un mensaje de ‘No a la guerra’, llamamiento que se veía fortalecido con la misma frase escrita en su camiseta.

Entre las áreas que supuso mayor enfrentamiento fue el de la limpieza. Los portavoces del PP y de CC mencionaron la reivindicación que las asociaciones de vecinos habían realizado el día anterior. «Ni limpieza viaria, ni recogida de residuos. Gobiernan con el doble de recursos, pero la ciudad no está el doble de limpia», le señaló Jimena Delgado. La regidora respondió enumerando el presupuesto destinado a los distritos. «Más de 266 millones de euros, en Ciudad Alta, con 73 millones; Vegueta, 53; distrito Centro, 44, Isleta-Puerto 32; Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, 61 millones».

Nuevos proyectos

El grupo de gobierno destacó entre los proyectos a impulsar en el futuro el Plan de Infraestructuras Verdes y Azules, ya iniciado y que permitirá la creación del corredor verde Tamaraceite-Ciudad Alta, conectando siete barrios de la ciudad, así como el futuro Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, uno de los proyectos urbanos más relevantes de su mandato.

Darias compartió que se ha destinado más de 8 millones de euros para la mejora del asfaltado, así como la modernización del alumbrado público con la instalación de más de 3.000 luminarias led en la ciudad y destacó avances en los servicios públicos, especialmente en higiene urbana.

Asimismo, subrayó el incremento de la inversión social, alcanzando los 45 millones de euros en 2025, con la atención puesta en la inclusión social, el bienestar de las personas sin hogar y el apoyo al tercer sector.

En cuanto a la seguridad, la alcaldesa subrayó que la ciudad se mantiene entre las más seguras de España «gracias al refuerzo de la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios». Y mencionó iniciativas culturales como ‘LPGC Calles con Arte’ y el programa Distrito Cultura.

Entre los proyectos, la creación de una Agencia Tributaria Municipal, un Plan Integral de Repavimentación hasta 2031 y el impulso de proyectos como la candidatura de Las Palmas a Capital Europea de la Cultura 2031, que una vez finalizado el debate se conoció que la ciudad pasaba el corte a la selección final.