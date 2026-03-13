El Puerto de Las Palmas busca nuevas oportunidades de negocio en Brasil para conectar América, Europa y África
Encuentros con APEX-Brasil y la Cámara de Comercio Española en el país brasileño buscan consolidar a La Luz como plataforma logística, aprovechando su conectividad marítima y servicios portuarios
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha reforzado su estrategia internacional con una segunda misión comercial a Brasil, liderada por la presidenta Beatriz Calzada y el director Francisco Trujillo. La delegación de Las Palmas ha mantenido una serie de reuniones con diversas empresas e instituciones brasileñas para explorar nuevas oportunidades de negocio y promover el Puerto de Las Palmas como un hub logístico clave para la expansión de compañías brasileñas hacia Europa y África.
Durante su visita, la delegación de Las Palmas se reunió con representantes de instituciones como APEX-Brasil, la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones, la Cámara de Comercio Oficial Española en Brasil, y la Federación de Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC), así como con diversas empresas privadas, incluyendo Banco Santander, Topema y Shenzen. Estas reuniones se han centrado en identificar posibles líneas de colaboración y en resaltar las ventajas competitivas del Puerto de Las Palmas para facilitar el comercio internacional.
Mercado clave para el Puerto de Las Palmas
Esta misión comercial sigue a la exitosa visita realizada en septiembre de 2024, que generó un interés creciente entre los empresarios brasileños en las oportunidades que ofrece el Puerto de Las Palmas. La presidenta Beatriz Calzada destacó la importancia de Brasil como un mercado clave, subrayando que el país tiene un gran potencial económico y que el Puerto de Las Palmas tiene mucho que ofrecer como plataforma logística para conectar América, Europa y África.
«Brasil es un mercado de gran relevancia para el Puerto de Las Palmas», señaló Calzada. «Este tipo de misiones nos permite estrechar vínculos y presentar nuestro puerto como un punto de conexión estratégica entre tres continentes. Hay un interés real por parte de empresas brasileñas en instalarse aquí, lo cual es una excelente oportunidad para seguir generando actividad económica».
El Puerto de Las Palmas, con su ubicación geoestratégica privilegiada en el Atlántico medio, su amplia conectividad marítima y su consolidada oferta de servicios portuarios, se posiciona como un nodo logístico esencial para el comercio entre los tres continentes. Además, la Autoridad Portuaria ofrece incentivos fiscales y seguridad jurídica, lo que hace aún más atractivo el puerto para las inversiones extranjeras.
Esta misión forma parte de la estrategia de proyección internacional de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyo objetivo es atraer inversiones, generar nuevas oportunidades de negocio y consolidar su posicionamiento global como plataforma logística internacional.
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