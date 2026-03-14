Hace 15 años, la estación de guaguas de San Telmo soñó con una espectacular reforma que sigue sin llegar

La vida cotidiana de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria pasa por la estación de guaguas de San Telmo con una cadencia tan puntual como la de las líneas que por aquí circulan. Miles de personas atraviesan el vestíbulo, bajan a los andenes o cruzan el pasaje comercial que conecta la estación con el parque sin fijarse demasiado en un espacio que suele resultar inhóspito. El principal nodo de la movilidad de Gran Canaria es también un 'no lugar' que lleva décadas -casi tantas como tiempo ha transcurrido desde su apertura- esperando una transformación que nunca llega a materializarse del todo.

Ahora, en marzo de 2026, la Autoridad Única del Transporte ha sacado a concurso una reforma interior de la estación para renovar acabados, ordenar instalaciones y mejorar algunos puntos de seguridad. Una intervención necesaria, aunque aún muy alejada de la gran operación urbana que se proyectó hace quince años para este mismo lugar y que aún sigue pendiente de otros proyectos de infraestructuras tan cargados de ambición como de incertidumbres.

Las cifras del proyecto de 2011 3 plantas subterráneas bajo el parque para tren, guaguas y taxis.

bajo el parque para tren, guaguas y taxis. 1.100 plazas de aparcamiento para los usuarios del sistema ferroviario.

para los usuarios del sistema ferroviario. 10 meses de plazo para redactar el proyecto constructivo de la estación.

para redactar el proyecto constructivo de la estación. 550.241 euros de coste del proyecto técnico de la estación de San Telmo.

de coste del proyecto técnico de la estación de San Telmo. 1.500 millones de euros de inversión estimada para el tren de Gran Canaria.

El proyecto que debía coser la ciudad con el mar

En 2011, el entorno de San Telmo estaba llamado a convertirse en el gran intercambiador de transportes de Gran Canaria. El recién presentado proyecto del tren de Gran Canaria planteaba soterrar la estación bajo el parque y concentrar en este punto el ferrocarril, las guaguas interurbanas, las líneas urbanas, taxis y un gran aparcamiento.

La propuesta incluía además una transformación urbana de gran escala: levantar el parque en una suave pendiente que pasaría por encima de la estación y de la Avenida Marítima para prolongar el espacio público hasta el mar.

Las infografías del proyecto mostraban una transformación radical del lugar. El parque de San Telmo se convertía en una gran plataforma verde que se elevaba suavemente hacia el océano, con senderos y zonas ajardinadas que pasaban por encima de la estación de guaguas y de la autovía marítima. Desde la ermita se podía caminar hasta el paseo marítimo sin cruzar tráfico, atravesando una plaza inclinada que descendía en forma de graderío hacia el mar.

Mapa de Google Maps con la ubicación de la Estación de guaguas de San Telmo en Las Palmas de Gran Canaria.

Patios circulares para dejar pasar la luz natural

Las imágenes del proyecto también mostraban cómo la estación quedaba oculta bajo esa nueva topografía urbana. Grandes patios circulares abiertos en la superficie dejaban pasar la luz natural hasta los niveles inferiores, donde se distribuían los andenes, las galerías comerciales y los accesos al tren y a las guaguas. La estación aparecía así como una infraestructura soterrada bajo el parque, integrada en una gran plaza pública.

“Los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria siempre nos quejamos de que vivimos de espaldas al océano y lo que hace este proyecto es coser el mar con el centro urbano”, explicaba entonces en las páginas de LA PROVINCIA el arquitecto Carlos Ardanaz. La estación se organizaría en tres plantas subterráneas bajo la plaza, con los andenes de guaguas, la parada de taxis y la estación ferroviaria en distintos niveles. El complejo incluiría además 1.100 plazas de aparcamiento para los usuarios del tren.

Una reforma interior mientras sigue pendiente el gran proyecto

Quince años después, aquel proyecto sigue sin materializarse. La transformación de San Telmo dependía de la construcción del tren de Gran Canaria, una infraestructura valorada en torno a 1.500 millones de euros que continúa su lenta tramitación administrativa.

Infografía de la estación de San Telmo vista desde el mar de acuerdo al proyecto de 2011 / LP /DLP

Mientras tanto, la estación actual continúa funcionando con la estructura levantada en los años ochenta. El paso del tiempo se nota especialmente en el pasaje comercial que conecta con el parque, donde la acumulación de instalaciones en el techo y el deterioro de pavimentos transmiten una imagen de envejecimiento. En la zona de andenes reina la oscuridad pese a los esfuerzos por instalar luminarias más potentes y los andenes desmerecen una instalación clave en la movilidad insular.

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La reforma que ahora se licita prevé instalar falsos techos para ocultar instalaciones, renovar la iluminación con tecnología LED, revestir los pilares y colocar un nuevo pavimento continuo en el corredor comercial. También se actuará en los andenes y en el acceso de la Avenida Marítima. La intervención servirá para mejorar la imagen interior de la estación y corregir algunos problemas de mantenimiento acumulados durante años, pero no cambia la lógica del 'no lugar'.