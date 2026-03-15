El rapero y mediador Aniba, sobre la capitalidad europea: "La candidatura está trabajando para sanar la herida del tejido cultural"

La cultura ebulle en los márgenes de la ciudad, tomando el sitio que le corresponde para convertirse en centro. Esa es la visión del rapero, poeta y mediador cultural Aniba Faycan, quien forma parte del equipo de Las Palmas de Gran Canaria para la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. En palabras del artista, este es un proyecto "necesario para visibilizar el potencial que tenemos en la ciudad y en Canarias", cuyo efecto puede llegar a ser transformador en la vida de las personas.

"Yo vengo de un barrio muy precarizado, de unas realidades muy duras en su tiempo, y a mí me salvó la cultura", rememora Aniba, sin olvidar quién fue en el pasado: un niño que creció en un entorno difícil por la violencia y la droga, devoraba libros y creía que la cultura era inaccesible para personas como él.

Las personas que habitan los márgenes

Durante un tiempo, ante lo que denomina como un "pensamiento de mentalidad colonizada", salió del Archipiélago en busca de otras oportunidades y proyecciones de futuro. Pero regresó cuando se dio cuenta de que no solo quería crecer como artista en su propia tierra, sino también potenciar el talento de muchas otras personas que, como él, siempre han habitado los márgenes.

La carrera artística de Aniba abarca la producción de 20 discos, un poemario, multitud de proyectos sociales y distintos premios, como el certamen de canción de jóvenes creadores e intérpretes 'LPA Juventud'. El objetivo de sus letras no solo es "remover las emociones humanas y llegar a la raíz", sino que comparte una ambiciosa misión con el proyecto por la capitalidad: colocar el escenario en aquellos rincones donde se produce una cultura que pasa inadvertida.

La participación activa de un sector precarizado

'Rebelión de la geografía' no pretende mostrar que Las Palmas de Gran Canaria sea perfecta, sino poner en valor su gran potencial creativo. Para Aniba, esta iniciativa está trabajando por "sanar la herida emocional que tiene el tejido cultural de nuestra ciudad", ya que "está mirando a los ojos y está escuchando los requerimientos" de un sector precarizado. Por ello, insiste en el gran valor del trabajo que está realizando el director artístico de la candidatura, José Luis Pérez Pont, y el resto del equipo que hay detrás.

"Nuestra ciudad es la bomba, pero necesita más cuidado, necesita ser mimada", indica Aniba, en referencia a aspectos como la vivienda, el aumento de las personas sin hogar o la precariedad. Y es que el artista considera que no se puede separar el arte de la política: "Europa también habla de que la ciudadanía tenga derecho a una participación política. Que hagamos preguntas y se nos responda. Eso sería una evolución cultural y es lo que Europa quiere. Todo esto son acciones que van de la mano de 'Rebelión de la geografía'".

Las voces disidentes que se salen del 'soy y playa'

Aniba matiza que, a pesar del esfuerzo que ya se ha realizado en este proyecto, todavía hay personas con mucho talento, experiencia y formación que se han quedado fuera. Esos son algunos de los aspectos que, asegura, se van a pulir de aquí a mediados de diciembre, fecha en que se volverá a reunir el jurado internacional para evaluar las cuatro candidaturas. En ese tiempo, aspira a que se puedan incorporar "todas esas voces que pueden ser disidentes" al relato colectivo, convirtiendo la misma calle en un espacio cultural.

Tal y como expone el artista, se trata de "entender que no solamente somos sol y playa" y que, más allá de los motores económicos de cada época, "Canarias ha sido precaria por muchas cosas, pero muy rica por muchas otras". Por ese motivo, apunta que la cultura debería entenderse como "un bien patrimonial que se exporte al mundo" más allá de los artistas punteros que se han logrado ser internacionales, ya que solo son la "punta del iceberg" del talento y la potencia artística del territorio.

"Lo que tiene que estar en el centro es la sociedad canaria, nuestra cultura y nuestra forma de hacer las cosas. Creo que esa es la rebelión de la geografía: que nosotros estemos en el centro y tengan voz los que históricamente no han tenido voz", reflexiona.

Llevar la cultura a las calles

Lejos de quedarse en una declaración de intenciones, Aniba incorpora esa postura a su trabajo. Realiza talleres de rap en un centro penitenciario y con jóvenes en los barrios de la ciudad, además de proyectos de mediación y prevención del acoso con distintos colectivos vulnerables, como menores migrantes o personas con discapacidades. Asimismo, contribuye a la divulgación de las letras canarias, entre otras iniciativas, con el homenaje a Alonso Quesada en su centenario.

A raíz su experiencia vital y profesional, tiene el firme convencimiento de que no solo se debe hacer la cultura accesible; también hay que promover que todas las personas puedan ser protagonistas en el proceso creativo, incluyendo a la infancia como actores activos.

Por ello, subraya la apuesta en positivo de iniciativas como Jam en la Plaza, enmarcada en 'Rebelión de la geografía', que aprovecha las singularidades del clima y la geografía para hacer algo que no se puede en otros lugares: llevar la música a la calle, al alcance de todo el mundo.