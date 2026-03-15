Juli Mesa y Alba Tavío llevan sus versos al festival 'Días de poesía' de Las Palmas de Gran Canaria

«La idea de que la poesía es una conversación me parece fundamental. Siempre estamos conversando, con vivos y con muertos. Siempre son las ideas de otres las que nos apelan y nos hacen preguntas». Con esta reflexión resume la escritora Juli Mesa su forma de concebir el hecho poético y también el espíritu de Días de poesía, el festival que celebra su primera edición los días 20 y 21 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante un fin de semana, los versos salen a la calle impulsados por el ayuntamiento de la ciudad para alcanzar a quienes se dejen acariciar por ellos, en un intento de demostrar que su lugar está más allá del papel y los libros.

AU: ¿qué tal tu tarde?/ MAMÁ: Bien sentada en el garaje con tu abuela/ MAMÁ: Aunque hoy estaba más loquilla que/ otros días. Así escribe Mesa en su poemario Soo, demostrando que la poesía puede ser muchas cosas y en muchas cosas puede haber poesía, hasta en una conversación por WhatsApp con una madre hablando sobre una abuela que está mayor y un poco «ruinita».

Con esta filosofía, Días de poesía despliega durante dos jornadas un recorrido por distintos espacios de la capital grancanaria en los que la palabra poética se mueve entre la intimidad de los recitales y la intervención en el espacio público. La programación propone así un itinerario que atraviesa bibliotecas, librerías, centros educativos y plazas, para tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible.

Al cuerpo

«Me parece interesante sacar la poesía del espacio más recogido y que la intenten llevar al cuerpo y al movimiento. Participan otras escritoras, otras artistas que usan mucho la performance y lo visual. Es importante que la poesía se entienda como una palabra que no solo está escrita, sino que es una palabra que compone y forma parte de un cuerpo. Y ese cuerpo es también el cuerpo colectivo de una población, de una cultura, de una ciudad», destaca Mesa.

La poeta se suma al festival el sábado 21 a las 11.30 horas en la Biblioteca Josefina de la Torre, en el marco de Versa Tú, un encuentro intergeneracional que invita a compartir la poesía como experiencia colectiva y en el que cualquier persona puede leer textos propios o ajenos antes de la intervención de las artistas invitadas.

«La gente necesita acercarse a la palabra de otra forma, poder experimentarla de una forma más viva. Las veces que he tenido la oportunidad de hablar de Soo, me he dado cuenta de que hay mucho interés en hacer que la palabra vuelva a tener un significado que permita construir otros presentes, otros futuros, otras posibilidades de habitar», expresa la poeta, poniendo el foco en la oscuridad de los tiempos que corren y en la necesidad de encontrar refugio y ser escuchadas que tienen las personas.

«Hay una necesidad de compartir físicamente, de que sea algo corporal», añade.

Diversas disciplinas

Otro de los nombres que está presente en Días de poesía es el de Alba Tavío, para la que este festival cuenta con «un enfoque interdisciplinar muy interesante que puede llegar a mucha gente que igual no se acerca tanto a la poesía tradicional».

La poeta recitará algunos de los poemas de su obra La carne no ejerce resistencia en la librería Sinopsis, el viernes 20 partir de las 18.00 horas, durante una muestra poética en la que también participan Dafne Benjumea y Ainara Tumise.

«Todos los formatos con los que han decidido trabajar en este festival son importantes para acercarse al público que quizá no tiene el mismo contacto con la poesía, para expresar sensaciones, para poder transmitir lo que uno siente, lo que uno piensa de forma crítica, emocional, intelectual, todo lo que la poesía puede brindarnos. Las generaciones siempre cambian el mundo del arte y en este caso va a ser así», expresa la autora.

Más programación

Días de poesía arranca el viernes 20 por la mañana con las acciones de los llamados Comandos Poéticos, pequeñas irrupciones literarias que recorrerán distintos puntos de la ciudad como la biblioteca del Obelisco, la Facultad de Humanidades de la ULPGC o el IES Pepe Dámaso.

Ese mismo día, a las 11.00 horas, la Facultad de Humanidades de la universidad acogerá la charla y recital del poeta William González, cuya obra aborda experiencias marcadas por la violencia, los abusos o el dinero fácil.

Tras el ya mencionado encuentro en Sinopsis en el que participa Tavío, la jornada continuará a las 19.00 horas en la librería Aranfaybo con el recital de Annët Batllés, cuya propuesta se centra en la dimensión oral y escénica de la poesía contemporánea.

El viernes culminará en el Castillo de Mata con un encuentro dedicado a la poesía performativa organizado por Poetry Slam LPGC, donde el recital adopta la forma de un duelo creativo en el que la fuerza del texto y la interpretación se convierten en los principales protagonistas.

El sábado 21, Día Mundial de la Poesía, además de la mencionada actividad en la que participa Mesa, la Sala Alboroto acogerá a las 17.30 horas la grabación en directo del podcast cultural Néctar, dedicado a la conversación literaria y la creación contemporánea. La sesión contará con una muestra de la poeta Laura Sam, una de las voces más reconocidas del spoken word en el ámbito estatal.

El festival culmina el sábado por la noche en la Plaza de Santa Ana con un acto final abierto al público que busca ser una celebración colectiva de la palabra, con lecturas poéticas y música en directo, además de la lectura del manifiesto por el Día Mundial de la Poesía.

En colaboración con Maldito Festival, el encuentro incluye también la proyección de varios videopoemas seleccionados para la ocasión que se proyectarán durante la clausura de esta primera edición de Días de poesía.