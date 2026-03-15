El Puerto de Las Palmas remata el Muelle Santa Catalina para su inauguración oficial

El Puerto de Las Palmas impulsa el remate de la explanada del Muelle Santa Catalina para proceder a la inauguración oficial de la nueva terminal de pasajeros, la mayor de Europa, que está en funcionamiento desde el mes de octubre. Para ello, la Autoridad Portuaria ha sacado a licitación nuevas actuaciones mientras se culminan los trabajos que se realizan en estos momentos en esta zona de la capital grancanaria y siguen llegando cruceros en medio de la temporada alta de este tipo de turismo.

Inversión en obras complementarias y alumbrado

En concreto, la institución portuaria invertirá 601.489,77 en varias obras complementarias en el entorno de la nueva estación marítima en Santa Catalina y 281.982,31 euros en el sistema de alumbrado. De esta manera, se completa la transformación integral que se está realizando en los últimos años y que han conllevado el acondicionamiento de la zona de operaciones, la urbanización y equipamiento del bulevar o la construcción de la terminal marítima, entre otras actuaciones.

Vista del Muelle Santa Catalina con tres cruceros atracados el viernes 13 de marzo. / José Pérez Curbelo

Las obras propuestas ahora incluyen intervenciones en varias zonas del muelle: la glorieta, la de operaciones al sur, la zona peatonal poniente, los parterres y la prolongación poniente. En la primera de ellas se trasplantarán 10 palmeras y se repavimentarán 543,05 metros cuadrados, mientras que en la zona sur de la terminal, que se había quedado sin asfaltar, se arreglará el firme y se suavizará la pendiente del terreno desde el edificio hasta el cantil del muelle salvando la diferencia de cota de un metro. Esto permitirá que el acceso rodado esté libre de obstáculo y se mejore el flujo de operaciones. En total, se actuará en una superficie de 2.676,58 metros cuadrados. Aquí también se preparará la canalización y se conectarán las redes de alumbrado en los dos extremos de la explanada para garantizar que quede bien iluminada.

Mejoras en el sendero peatonal y parterres

Por otro lado, en la zona del poniente se convertirá uno de los parterres existentes en un sendero peatonal de 18,70 metros de largo y 3,55 de ancho para dar continuidad a los pasajeros, mientras que en el resto de parterres de este lado y del naciente se colocará un relleno de picón rojo para evitar que la tierra se desborde cuando haya lluvia o viento. Por último, en la prolongación poniente la Autoridad Portuaria quiere acometer la conexión eléctrica a las arquetas ubicadas en los bolardos siete y 26, desde la arqueta de conexión, hasta el cantil del muelle.

Turistas dirigiéndose a los grandes barcos atracados en La Luz para embarcar en sus cruceros. / José Pérez Curbelo

Instalación del alumbrado

El otro de los contratos que están actualmente en proceso de licitación pública es la instalación del alumbrado del Muelle Santa Catalina, que se realizará en dos fases diferenciadas. En primer lugar, se instalarán 33 luminarias de cuatro metros de altura, 33 de nueve y 33 columnas de diez, con sus correspondientes báculos.

En la segunda fase, se pondrán siete luminarias a nueve metros, nueve columnas de diez, más 131 metros de canalización y 150 de cableado.

Inauguración oficial de la nueva estación marítima

Pese a que la nueva estación marítima de pasajeros está en funcionamiento desde el 2 de octubre con la llegada del crucero Celebrity Apex, con cerca de 4.000 pasajeros, que fue el encargado también de estrenar la temporada alta de esta actividad, aún no se ha podido proceder a su inauguración oficial porque no han concluido los trabajos en los exteriores. La idea inicial de la Autoridad Portuaria era que la inauguración se produjera coincidiendo con el inicio de la actividad intensa y, posteriormente, a finales de 2025, manifestó su confianza en que este acto público pudiera celebrarse durante en marzo. Sin embargo, el ritmo de las obras que se están ejecutando en la explanada está retrasando el momento. Este lugar, cabe recordar, acogerá la Seatrade Cruise Med, la feria de cruceros más importantes del Mediterráneo.