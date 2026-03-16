De la morcilla de Teror al costillar: así se come en los mejores asaderos de Las Palmas de Gran Canaria

San José del Álamo es un lugar de referencia para hacer asaderos sin tener que salir de Las Palmas de Gran Canaria. Cada fin de semana, familias y grupos de amigos se reúnen para escuchar música, conectar con el entorno y disfrutar de la mejor gastronomía casera, arropados por un espacio natural. En sus mesas no pueden faltar las imprescindibles papas arrugadas con su mojo, pero este merendero está lleno de muchos otros olores deliciosos para celebrar los mejores cumpleaños.

Empanadas argentinas, mate y alfajores caseros

Mariana y Emiliana rellenan con sus manos unas empanadas de carne caseras. En su mesa también disponen de mate y alfajores de maicena, entre otras especialidades argentinas, que las llevan de vuelta a su país de origen a través del paladar. Con técnica y maña, van cerrando la masa de una gran remesa de empanadas que cocinan al aceite, en lugar de asadas o al horno, por lo que reciben el nombre de pastelito.

El motivo de celebración para tal despliegue culinario es el cumpleaños de Fernando, quien se encuentra a pocos pasos de ellas preparando grandes trozos de carne a la brasa al estilo argentino.

Un costillar a fuego lento

Fernando es un habitual de San José del Álamo, ya que se trata de uno de sus lugares favoritos de la ciudad. Tal y como cuenta, el gran costillar que se trae entre manos necesita alrededor de dos horas antes de estar listo, ya que lo cocina a fuego lento para sacarle todo el sabor.

"La idea es compartir el momento" con su familia para disfrutar de su cumpleaños, recordando las mejores comidas de su tierra. Al mismo tiempo, junto a sus amigos canarios, busca fortalecer el "intercambio cultural" entre ambas comunidades: "Aunque a nosotros siempre nos tira el corazón, estamos muy agradecidos con Canarias".

Tarta de galleta, leche condensada y coco

En el 19 cumpleaños de Saray resaltan los grandes globos brillantes, pero la estrella culinaria la tiene, sin duda, su abuela Olga. Gracias a ella, tanto su familia como sus amigos pueden disfrutar de distintos platos caseros, alioli, mojo rojo y el imprescindible toque dulce que necesita cualquier fiesta: la tarta.

La receta de Olga incorpora ingredientes sencillos pero muy resultones que se deben a su amplia experiencia en los fogones y al buen hacer de toda la vida. Con sus manos curtidas y mucho cariño, consiguen sabores exquisitos con una base de galleta, leche condensada y coco.

Mojo rojo de premio con tomate

Sobre el arte de hacer un buen mojo rojo casero, Paqui tiene mucha escuela. Con la receta que heredó de su padre, ha preparado todo un manjar para el cumpleaños de Dimas, cuyo sabor y textura logró hacerse con un premio en un concurso de mojos de Artenara en 2013.

El secreto está en el uso del mortero, pero también en los ingredientes: ajo, comino, sal, aceite, vinagre, pimentón y tomate sin piel. Este añadido se debe a que antes, debido al potenciamiento del monocultivo tomatero, "regalaban los tomates". Así lo explica: "Un poco de tomate al mojo de toda la vida y queda espectacular".

'Asalto' a la carnicería

Por el 27 cumpleaños de Dimas, su padre Gustavo echa toda la carne al asador. Han traído un sinfín de bandejas de comida, pero creen que no sobrará ni un poco, ya que los asistentes tienen muy buen estómago.

El producto viene de una carnicería "muy buena" de Tamaraceite en la que han comprado todo lo que han podido para esta ocasión tan especial. El menú incluye chorizo, costillas, hamburguesas artesanas, chuletas y morcilla de Teror. En cualquier caso, para Dimas, lo más importante es la compañía: "Lo material está ahí, pero al final lo que te llevas a la tumba es lo que vives con tu gente".