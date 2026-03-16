"Nos tienen encerrados en nuestro propio barrio": vecinos de Hoya de La Plata denuncian problemas de accesibilidad

El barrio de Hoya de La Plata rezuma su medio siglo de historia. Distribuido en forma zigzagueante entre las dos únicas calles, María Amador y Candelaria de León, sus 500 viviendas se erigen entre problemas de cimentación, humedades y falta de accesibilidad.

A pocos metros del intercambiador, el proyecto de la estación para la Metroguagua que vuelve a salir a concurso este año recobra no solo fuerza, sino también esperanza entre sus vecinos. "A ver si de una vez se hace y eso reactiva a su vez los planes de rehabilitación", subraya Juani González, presidenta de la asociación de vecinos.

Junto con Rita Santana, secretaria y tesorera, recorren las calles del barrio evidenciando aún las necesidades del barrio. "A poca distancia tendremos la estación de la Metroguagua, ese nudo de transporte conllevaría a que más gente hiciera uso de las guaguas, pero para eso también sería necesario instalar escaleras mecánicas", explican. "Con solo dos tramos nos ayudaría mucho porque nos tienen encerrados en nuestro propio barrio".

Ascensores como en La Paterna

Las viviendas, de entre cinco y siete pisos, carecen de ascensores. "Tenemos un problema gravísimo de accesibilidad, tanto dentro de los edificios como fuera de ellos". Juani y Rita narran que al ser un bario con una cota de desnivel del 60% "subir hasta aquí desde el intercambiador de las guaguas es mucho, sobre todo para los mayores".

Un vecino de Hoya de La Plata accede al edificio a través de una pasarela. / ANDRES CRUZ

Subir con la compra del mercado, con un carro de bebé o con problemas de movilidad. "Para no poner ascensores se inventaron este puente", señala Rita hacia una especie de pasarela que salva la distancia desde la calzada al portal de acceso al edificio. "Pero desde este nivel hacia abajo hay dos pisos más, en realidad son bloques de siete plantas".

Subir hasta aquí desde el intercambiador de las guaguas es mucho, sobre todo para los mayores Juani González — Presidenta de la asociación de vecinos de Hoya de La Plata

"Estamos de acuerdo en que La Paterna se trata de otro barrio que también tiene sus propias carencias, pero nosotros llevamos seis años luchando para que el Ayuntamiento nos incluya en un ARRU, "pero que sea integral, no solo que pinten las fachadas".

El Ayuntamiento rehabilitó un muro con riesgo de caída ubicado al inicio de la calle María Amador hace escasas semanas, tras siete meses de reclamaciones vecinales. Desde el Consistorio aseguran que el barrio se está rehabilitando a través de varios proyectos.

"En el último año se han ejecutado más de una veintena de trabajos correctivos, entre bacheo, reparación de barandillas y reposición de aceras; además, de la reparación del muro y las escaleras de la calle Tiburón".

Parque en estado de abandono en Hoya de La Plata. / ANDRES CRUZ

Añaden que el gobierno municipal tiene prevista continuar con la repavimentación este año, "incluyendo la instalación de lomos de asno en las zonas que cuenten con informe favorable del servicio de Tráfico y Movilidad"; y subrayan el que ha sido uno de los proyectos deportivos más importantes, la renovación del campo de fútbol del barrio. "Será uno de los campos más avanzados de la ciudad, una intervención que ha supuesto una inversión superior al millón de euros y que contará con césped orgánico e instalaciones renovadas".

Falta de aparcamientos

La calle Candelaria de León acaba en una zona sin salida. Ahí, la vía se convierte en un aparcamiento improvisado, pero también en una ratonera en caso de emergencia cuando al caer la noche se llena de vehículos.

"Hemos solicitado que se pueda hacer un edificio de aparcamientos en el espacio que ha quedado de un parque abandonado". Las residentes lo tienen claro, no solo liberaría la zona, sino que se reutilizaría para darle una nueva vida al que se pretendía como un cine al aire libre que se encuentra sin mantenimiento y lleno de basura.

El parque del barranco Gonzalo, el único con zona infantil fue bien recibido por los vecinos. Hablan bien de sus infraestructuras, pero de nuevo, la falta de accesibilidad. "En él confluyen tres barrios: Hoya de La Plata, Tres Palmas y Pedro Hidalgo, pero solo los que viven en Tres Palmas bajan más fácilmente que nosotros. La rampa de acceso es de tierra, para las personas en silla de ruedas, por ejemplo, les es muy difícil".