Vías y obras
Hundimientos y fisuras en el firme: Las Palmas de Gran Canaria licita la reparación de la calle Soria en Marzagán
En las obras está previsto la demolición del firme afectado, la excavación del terreno y la sustitución de materiales de baja capacidad por otros adecuados
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación el proyecto de reparación integral de la calle Soria, situada en la urbanización Santa Margarita, en el entorno de la Carretera de Los Hoyos, en el barrio de Marzagán.
La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 185.334,77 euros y se enmarca en el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos, siendo la cuarta intervención impulsada por el Consistorio en lo que va de año con financiación procedente de este programa.
Hundimientos y fisuras
El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, señala que la obra permitirá “restablecer las condiciones de seguridad estructural, funcionalidad y durabilidad” de un vial residencial que presenta hundimientos y fisuras en el firme, lo que afecta a la estabilidad de la calzada.
Según el proyecto, los trabajos se concentrarán en el tramo más deteriorado de la vía, de aproximadamente 70 metros de longitud, donde se han detectado deformaciones en la rasante y grietas en el pavimento. Para corregir esta situación, se prevé la demolición del firme afectado, la excavación del terreno y la sustitución de materiales de baja capacidad portante por otros adecuados, además de la ejecución de un nuevo paquete de firme y la mejora del sistema de drenaje.
Muro de contención
La intervención incluye también la construcción de un muro de contención de hormigón armado para estabilizar el terreno y prevenir futuros asentamientos, reforzando la seguridad y la durabilidad de la infraestructura. Asimismo, se contempla la renovación del pavimento y la instalación de nuevos elementos de drenaje para facilitar la evacuación de aguas pluviales.
El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 6 de abril a las 14:00 horas.
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