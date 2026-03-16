El moderno perforador 'Stena Forth', con capacidad para perforar a 12.190 metros, estará en Las Palmas hasta mediados de abril

Uno de los perforadores más modernos y potentes del mundo, el Stena Forth, ha regresado al Puerto de Las Palmas antes de partir a su nueva misión y después de haber pasado 15 meses atracado en el Puerto de Tarragona.

El Stena Forth es un buque de perforación de aguas ultraprofundas de sexta generación con capacidad para realizar trabajos en entornos hostiles. No solo puede trabajar a una profundidad de 3.650 metros, sino que puede perforar hasta 12.190 metros, lo que le convierte en una gran herramienta para la industria offshore.

Reparaciones y operativa en el Puerto de Las Palmas

El barco, que navega bajo la bandera británica, tiene una eslora de 228,34 metros y una manga de 42 y permanece atracado en el tramo sur del Muelle Reina Sofía desde finales de enero, donde está recibiendo los servicios de Hamilton & Cía y se están realizando algunos trabajos de reparación de gran especialización, según informa la consignataria.

Hasta ahora se han movido cerca de 2.000 toneladas de material y repuestos, y se han realizado numerosos servicios de avituallamiento, cambios de tripulación y otros trámites, que han conllevado el embarque y desembarque de personal altamente cualificado.

La Luz, enclave estratégico para la compañía

La presencia de los buques de la compañía Stena Drilling en el Puerto de Las Palmas no es algo aislado y, de hecho, este moderno perforador ya estuvo en en este recinto de la capital grancanaria en 2024 y otros barcos 'hermanos' lo han hecho en otras ocasiones. Esto se debe a que La Luz «está a la vanguardia» tanto por su situación estratégica como por sus servicios y la profundidad de sus aguas, señala Francisco González, el director comercial de Hamilton.

Próximo destino y tripulación

Aunque todavía no ha notificado su próximo destino, sí se sabe que estará en el Puerto de Las Palmas, al menos, hasta mediados de abril, con una tripulación de 117 personas.

El Stena Forth se construyó en 2009 en el astillero Industrias Pesadas de Samsung y dispone de una torre de perforación doble, un helipuerto y los últimos avances tecnológicos.