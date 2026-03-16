Las Palmas de Gran Canaria acoge el Festival Burocrac_IA sobre Inteligencia Artificial y administraciones públicas

Las Palmas de Gran Canaria acogerá este viernes 20 de marzo la segunda edición del Festival Burocrac_IA, un encuentro que se ha consolidado como referente en España para analizar cómo la Inteligencia Artificial está transformando el funcionamiento de las administraciones públicas. El evento, que ha completado el aforo, está organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria junto a la Fundación NovaGob y se celebrará en el Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina.

La cita reunirá a responsables públicos, personal técnico, especialistas, académicos y profesionales de la innovación pública con el objetivo de compartir experiencias, estrategias y casos de uso aplicados al sector público. El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, subraya que el festival permitirá “analizar cómo la Inteligencia Artificial está transformando la gobernanza, los modelos de gestión, las políticas públicas y la relación entre las administraciones y la ciudadanía, desde una perspectiva práctica, ética y orientada al servicio público”.

Conferencias y talleres

El programa del II Festival Burocrac_IA combinará conferencias, conversatorios y talleres prácticos centrados en la aplicación de la IA en el ámbito público. La jornada se abrirá con la inauguración institucional a cargo de la alcaldesa, Carolina Darias, junto a Loredana Stan, directora de la Fundación NovaGob, y el concejal Hernández Spínola.

La jornada se cerrará con una sesión colaborativa para reflexiones sobre el avance hacia una burocracia más inteligente

Entre los contenidos previstos figura un debate sobre burocracia algorítmica con Borja Colón, jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, y un conversatorio sobre el uso de la IA en la administración local con Roberto Moreno, coordinador de Modernización del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Datos y automatización

Asimismo, se abordarán los límites éticos de la toma de decisiones automatizadas en una mesa con Alberto González Yañes (ISTAC), Hermelinda López (Gobierno de Canarias), Marta Cuesta (Ayuntamiento de Rubí) y Abraham Rodríguez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), moderada por Manuel Ángel Castellano (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria).

El festival incluirá también talleres prácticos sobre inteligencia artificial, datos y automatización, impartidos por Alejandro García, ingeniero e investigador, y Nicolás Suárez, ejecutivo de cuentas de Atlantis Technology, orientados a conocer herramientas y experiencias para la mejora de los servicios públicos. La jornada se cerrará con una sesión colaborativa para recopilar aprendizajes y reflexiones sobre el avance hacia una burocracia más inteligente, eficiente y cercana a la ciudadanía.