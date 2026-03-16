Adiós al ruido metálico y a la basura esparcida: así son los nuevos contenedores de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria suma 365 nuevos contenedores de basura dedicados al reciclaje de papel y cartón y envases ligeros. A través de una colaboración con Ecoembes, la capital incrementa así su capacidad de reciclaje y la moderniza. Las nuevas adquisiciones se repartirán a lo largo de los cinco distritos para cubrir las necesidades de los vecinos. Este es un primer paso para una renovación más amplia de la flota que el Ayuntamiento capitalino prevé llevar a cabo.

Los nuevos contenedores cuentan con una capacidad de 3.000 litros, por lo que aumenta su capacidad respecto a los más antiguos. La alcaldesa, Carolina Darias, destacó durante la presentación que mejorarán la higiene urbana porque están diseñados para impedir la extracción de su contenido: "Tenemos un tema que atender en este sentido, por personas que abren los contenedores para sacar cosas y eso contribuye a no tener la ciudad como queremos". Asimismo, la nueva infraestructura de reciclaje es más silenciosa, ya que la tapa de los anteriores era metálica y cada vez que se usaba producía un fuerte estruendo. "No solamente tiene más capacidad, mejor presencia, sino que además también es más silencioso", recalcó Darias.

Islas ecológicas

"Es un avance importante en lo que tiene que ver con la higiene urbana y una mejora sustancial que se verá a lo largo de toda la ciudad", afirmó la regidora. El sistema de recogida es a través de carga lateral impulsado por los camiones, que fueron adquiridos a partir del contrato de emergencia. La implantación de estas unidades permitirá además crear las denominadas islas ecológicas, espacios donde se ubicarán contenedores de las cinco fracciones de residuos —fracción resto, papel y cartón, envases ligeros, vidrio y materia orgánica—, facilitando así la correcta separación de los residuos por parte de la ciudadanía.

La puesta en marcha de este sistema contará con un equipo específico de siete profesionales, integrado por un mando intermedio, cuatro conductores de camiones recolectores de carga lateral, un conductor de camión polivalente con grúa e hidrolimpiadora y un operario de limpieza de contenedores.

La limpieza "ha mejorado"

La alcaldesa aseguró que la limpieza en la capital ha "mejorado mucho" desde que llegaron y lo "seguirá haciendo". Como ejemplo de este propósito del grupo de gobierno, la regidora destacó que han incrementado los puntos de acopio transitorio a cinco, mientras antes la ciudad contaba con uno. "Nosotros ponemos más recursos humanos, cerca ya de 300 personas que se han incorporado, nuevos recursos materiales con casi 40 vehículos nuevos, y ahora nuevos contenedores", defendió. Sin embargo, añadió que además de fortalecer el servicio de limpieza, también es necesario concienciar a la población sobre mantener la ciudad limpia. "La higiene urbana de la ciudad nos compete a todos", apuntó.

En este sentido, la alcaldesa detalló que muchos de los contenedores han sido vandalizados, por lo que una renovación de la flota es clave para paliar la destrucción del mobiliario público, que además también envejece por el paso del tiempo natural. En concreto, con el nuevo contrato el Ayuntamiento capitalino pretende renovar 11.000 contenedores tanto de reciclaje como de orgánico. También los vehículos están pendientes de modernización, ya que se busca incorporar 105 a la flota ya existente.

El Consistorio capitalino promovió en octubre del año pasado un contrato de emergencia para mejorar la higiene urbana, mientras los nuevos contratos están a la espera de ser publicados a licitación. En el primer debate sobre el estado de la ciudad, celebrado el viernes pasado, la alcaldesa informó de que el contrato de residuos sólidos saldrá a licitación esta misma semana. De esta forma, faltaría la licitación del contrato de limpieza viaria. Cabe recordar que la inversión asciende a los 493 millones de euros para un plazo de ocho años, una cifra tan elevada que requiere un proceso más exhaustivo para sacar a concurso público. De esta manera, los expedientes tuvieron que pasar por la Junta Consultiva de Contratación, un órgano dependiente del Gobierno de Canarias, que tardó cuatro meses en dar el visto bueno a los pliegos.