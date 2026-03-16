Rampas reparadas y nuevo pavimento: las mejoras de la plaza Atamarasid en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras, ha dado por concluidos los trabajos de mejora en la plaza Atamarasid, en la calle Lázaro de Ortega, en el barrio de Riscos Negros, con el objetivo de reforzar la seguridad, la accesibilidad y el estado general de este espacio público.

La actuación se enmarca en las tareas de mantenimiento y acondicionamiento de espacios urbanos de uso cotidiano, especialmente en entornos donde el desgaste por el paso del tiempo afecta a recorridos peatonales, barandillas y elementos constructivos. En este caso, las mejoras se han extendido también a los accesos que conectan con el pasaje Antonio Ramírez Graña.

Mapa de Google Maps con la Ubicación de la plaza Atamarasid

Visita a la zona y seguimiento de las obras

El concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz, visitó la plaza junto a la concejala del Distrito, Esther Martín, para comprobar el resultado de las actuaciones ejecutadas tanto en el espacio central como en los itinerarios de entrada y salida. Díaz señaló que la intervención busca que los espacios públicos de los barrios sean “más seguros, accesibles y agradables” para el uso diario, además de renovar elementos deteriorados y facilitar su mantenimiento.

Barandillas: más de 267 metros intervenidos

Uno de los principales frentes de trabajo se centró en las barandillas del entorno. Según detalló el Ayuntamiento, se actuó sobre más de 267 metros lineales con reparación de roturas, fijación y trabajos posteriores de lijado y pintura. En total, se realizaron cuatro reparaciones en distintos tramos.

Plaza Atamarasid en Riscos Negros. / LPR

Rampas, repavimentación y señalización para accesibilidad

Los trabajos incluyeron la reparación de las rampas de acceso, con reposición de la solera dañada y repavimentación mediante loseta de piedra. Además, se instaló pavimento avisador de color amarillo al inicio y al final de rampas y escaleras, una medida orientada a mejorar la seguridad y la accesibilidad en los desplazamientos a pie.

Muros y alumbrado: reposiciones y protección frente a la intemperie

La intervención contempló también la reparación de una arqueta de alumbrado, la reposición de 17 metros cuadrados de revestimiento de piedra laja en muros y la rehabilitación de 142 metros cuadrados de remates superiores (albardillas). Estos últimos trabajos se ejecutaron con mortero y pintura, con el fin de mejorar la conservación de las estructuras y reforzar su protección frente a la intemperie.

Con la finalización de las obras, el Ayuntamiento da por acondicionado un punto de encuentro y tránsito vecinal en Riscos Negros, con mejoras centradas en la seguridad de los elementos de protección, la continuidad del pavimento y la adecuación de accesos peatonales.