Silos Canarios teme el impacto del Tratado Mercosur en el sector de los cereales en el Puerto de Las Palmas

La empresa Silos Canarios, con sede en el Puerto de Las Palmas, mira con inquietud la entrada en vigor del Tratado Mercosur y la posible repercusión negativa en el sector de los cereales. La empresa Silos Canarios, con sede en el Puerto de Las Palmas, mira con inquietud la entrada en vigor del Tratado Mercosur y la posible repercusión negativa en el sector de los cereales, así como la situación internacional actual, que influye tanto en los transportes como en el precio de las materias primas.

El gerente de la Unidad de Negocios de la compañía, Javier Cruz, explica que las medidas incluidas en este acuerdo difícilmente comenzarán a implementarse durante 2026 «porque lo tiene que ratificar el Parlamento Europeo y los parlamentos de cada uno de los países miembros», lo que supondrá una dilatación en el tiempo. Sin embargo, en el sector ya se intenta analizar cómo afectará «la posibilidad de entrada de carne, sobre todo vacuno, que como se comenta en todos los foros, son reses criadas con muchas menos restricciones sanitarias que las impuestas por la Unión Europea a los ganaderos europeos».

Resultados de 2025 y Crecimiento del Sector

Silos Canarios cerró el año 2025 con unas 150.000 toneladas de cereales y harinas oleaginosas manipuladas, una cantidad que supone un tercio del total de graneles sólidos movidos en los cinco puertos gestionados por la Autoridad Portuaria durante todo el año, 462.174 toneladas. Cabe recordar que este es uno de los tráficos que durante el pasado ejercicio creció en los recintos de la provincia de Las Palmas, que registraron un incremento del 11,6%.

El cereal que supuso el mayor volumen gestionado en la empresa ubicada en La Luz fue el millo.

El buque 'Cape Doukato' atracado en el Puerto de Las Palmas, delante de las instalaciones de Silos Canarios / La Provincia

Prórroga y Futuro de Silos Canarios

Javier Cruz recuerda que la Autoridad Portuaria concedió una prórroga a la concesión de Silos Canarios que entrará en vigor a partir del 31 de diciembre de 2027, garantizando la presencia y actividad de esta empresa en el Muelle Grande durante otros 15 años, hasta 2042.

La manipuladora asentada en el Puerto de Las Palmas implementa actualmen te un ampio plan de mejoras

«Esta grata noticia nos anima a seguir realizando inversiones para la mejora, sobre todo en el servicio al cliente y al cuidado medioambiental», asevera el gerente de la Unidad de Negocios.

Planes de Mejora y Eficiencia Energética

De esta manera, la compañía está implementando un plan de mejoras que incluye «una instalación eléctrica totalmente renovada y actualizada con todos los elementos digitales presentes en el mercado», con el que Silos Canarios confía en alcanzar «un consumo eléctrico sensiblemente inferior al actual», apunta Cruz.

Por otro lado, se está actualizando el sistema de pesaje en continuo para las descargas a granel y se está procediendo a la renovación del sistema de pesaje de camiones.

Entre los propósitos de Silos Canarios para este año se encuentra la elaboración de un Plan de Prácticas Medioambientales que esté adaptado a las exigencias del sistema portuario español.

Una de las operaciones de descarga de cereal de Sillos Canarios. / La Provincia

Infraestructura y Capacidad de Almacenaje

La empresa, que fue fundada en 1954 y forma parte del Grupo Capisa, tiene capacidad para almacenar unas 30.000 toneladas de cereales y está equipada con modernos medios tecnológicos para la carga y descarga de los barcos, y conservar en sus instalaciones cereales y proteínas vegetales. Estas características hacen de Silos Canarios el lugar idóneo para recibir cargamentos como las 25.500 toneladas de millo brasileño destinadas al abastecimiento de la cabaña ganadera del Canarias que llegó al Puerto de Las Palmas a principios de octubre a bordo del Cape Doukato, y cuya operativa supuso un hito en la consolidación de La Luz como plataforma clave para la entrada y distribución de cereales en Canarias.

Su pórtico de descarga neumático y hermético es capaz de movilizar hasta 250 toneladas por hora sin generar emisiones al entorno

Operación Eficiente y Sostenible

El operativo se llevó a cabo mediante un pórtico de descarga neumático hermético, capaz de movilizar hasta 250 toneladas por hora sin generar emisiones al entorno. Este sistema garantiza la máxima eficiencia y, al mismo tiempo, un compromiso firme con la sostenibilidad, al evitar la dispersión de polvo y reducir el impacto ambiental de la operación.

La compañía espera próximamente operaciones de descarga de más de 13.000 toneladas de millo francés para la cabaña provincial y señala que estas nuevas remesas garantizarán el stock de seguridad de las materias primas.