Hace 100 años, Las Palmas de Gran Canaria protagonizó una hazaña de la aviación y ahora lo celebra con un espectáculo aéreo

Las Palmas de Gran Canaria conmemora este martes el centenario de la llegada del Plus Ultra, el hidroavión que hizo escala en la ciudad durante el histórico vuelo con el que España logró unir por primera vez por aire la Península con Sudamérica. La capital grancanaria recordará aquel episodio con un acto institucional en la Plaza de Canarias que incluirá un amerizaje en el puerto, sobrevuelos militares y el descubrimiento de un monolito en homenaje a una gesta que situó a la Isla en el centro de la aviación de su tiempo.

El centenario del Plus Ultra revive en Las Palmas de Gran Canaria

La escena que se recreará este 17 de marzo remite a otro momento decisivo, el de enero de 1926, cuando el Puerto de La Luz recibió al hidroavión tripulado por Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada. Aquella parada en Gran Canaria fue la primera escala de un trayecto que había comenzado en Palos de la Frontera y que terminaría días después en Buenos Aires, tras una travesía de 10.270 kilómetros dividida en siete etapas.

El vuelo del Plus Ultra, una de las grandes gestas de la aviación española

Hoy las conexiones aéreas entre España y Argentina forman parte de la normalidad, pero hace un siglo cruzar el Atlántico en avión era una empresa al alcance de muy pocos. El Plus Ultra, un hidroavión Dornier Do J Wal de dos motores, completó un viaje que no solo buscaba batir un récord de distancia recorrida por escalas, sino también demostrar que era posible abrir una ruta aérea rápida entre ambos lados del océano. La misión terminó por convertirse en una de las grandes gestas de la aviación española y dio un impulso simbólico y técnico a los futuros enlaces entre Europa y América.

Canarias y el Puerto de La Luz, clave en la ruta atlántica del Plus Ultra

En esa historia, Canarias tuvo un papel decisivo. La escala en Las Palmas de Gran Canaria confirmó la posición del Archipiélago como puente atlántico y punto natural de conexión entre continentes. La llegada no fue sencilla. El propio Ramón Franco reconoció después que la recalada en las Islas se hizo “muy difícil” por la escasa visibilidad. Aun así, el hidroavión logró alcanzar el puerto y fue recibido entre la expectación de una población que era consciente de estar presenciando un acontecimiento excepcional.

La repercusión internacional del histórico vuelo entre España y Argentina

La repercusión fue inmediata. La prensa de la época siguió con detalle cada etapa del recorrido, mientras los servicios telegráficos canalizaban miles de palabras hacia la Península, Inglaterra y distintos países de América. La hazaña era observada como una prueba del avance aeronáutico español en un momento en que los grandes vuelos de larga distancia simbolizaban modernidad, capacidad técnica y proyección internacional.

La Provincia

El Ejército del Aire y del Espacio homenajea el centenario del Plus Ultra

Cien años después, la ciudad vuelve a colocar ese episodio en primer plano con un homenaje que mira tanto al pasado como al presente. El acto central de este martes, previsto para las 17.00 horas en la Plaza de Canarias, incluirá el amerizaje de un Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio en la zona próxima a El Muelle, una imagen pensada para evocar la llegada del Plus Ultra al Puerto de La Luz. El dispositivo se completará con la participación de un helicóptero Super Puma y una aeronave D.4 de Búsqueda y Salvamento del Grupo 82, con base en Gando, que realizarán un sobrevuelo al término del acto.

Mapa de Google Maps con la ubicación de las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria

Monolito, amerizaje y sobrevuelos en el acto central en Las Palmas de Gran Canaria

La conmemoración incluirá además el descubrimiento de un monolito conmemorativo y la presencia de autoridades civiles y militares, representantes diplomáticos e institucionales y familiares de la tripulación. El homenaje forma parte de un calendario más amplio organizado durante el mes de marzo para recordar el centenario de los grandes vuelos de la aviación española y, en particular, el papel que desempeñó Gran Canaria en aquella travesía.

Exposición y actividades por el centenario del Plus Ultra en Santa Ana

Dentro de esa programación, las Casas Consistoriales acogen del 10 al 22 de marzo una exposición con fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid, con maquetas, fotografías, mapas, uniformes e instrumentos de navegación ligados a la gesta. En esas mismas fechas, la Plaza de Santa Ana alberga un stand informativo del Mando Aéreo de Canarias y un simulador de vuelo de F-18, mientras que el 19 de marzo tendrá lugar en ese mismo espacio un concierto de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias.