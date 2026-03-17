Cuenta atrás para decir adiós a la 'carretera de los atropellos' en Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro empresas han presentado ofertas para las obras del enlace que facilitará el desdoblamiento de la carretera de Almatriche, con un presupuesto base de licitación de 1.105.651,55 euros, financiado mediante el Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria. Las compañías son Construcciones Cristóbal Ortega, S.L.U., Hermanos García Álamo, S.L.U., Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. y Seranco, S.A.U. Las obras suponen un paso crucial para mejorar la seguridad en un 'punto negro' para los atropellos y la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria.

Empresas concursantes y presupuesto

El proyecto tiene como objetivo la continuación de la calle Juan Hidalgo, incluyendo pavimentación de aceras y calzadas, y renovación de redes de servicios básicos. La actuación está financiada por el Plan de Cooperación del Cabildo y el presupuesto alcanza 1,1 millones de euros.

Superficie y nueva vía

Las obras abarcan una superficie aproximada de 4.500 metros cuadrados, con un tramo de 140 metros que combina calzadas separadas por mediana y doble sentido de circulación.

Aceras y pavimentación

Se crearán aceras accesibles de hasta 3 metros en ambos márgenes y se acondicionarán calzadas mediante nueva estructura de firmes y asfaltado, con 3.900 metros cuadrados pavimentados. También se incorporará obra civil para riego y jardinería.

Mapa de Google Maps con la Ubicación de la calle que se va a urbanizar en Almatriche

Redes y servicios

La intervención incluye la renovación de redes soterradas de saneamiento, pluviales, abastecimiento, contraincendios, baja tensión, alumbrado público y telecomunicaciones, mejorando la urbanización y funcionalidad de la zona.

Tráfico y accesibilidad

El concejal Mauricio Roque destacó que la actuación permitirá reorganizar el tráfico: la carretera de Almatriche quedará destinada al tráfico de subida, mientras que la bajada se canalizará por Juan Hidalgo. El proyecto habilita aceras e itinerarios peatonales accesibles, mejorando la seguridad vial.

Futuro de la urbanización

Esta fase constituye un paso previo a la futura urbanización del barrio de Almatriche, según la alcaldesa Carolina Darias, presentada a los vecinos en julio de 2025, avanzando en seguridad, accesibilidad y calidad del espacio urbano.